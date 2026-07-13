Il marsalese Vincenzo Sciacca trionfa per il terzo anno nel Trofeo ScooterMatic

Al Valle dei Templi il pilota del team BSC Moto conquista il Girone Sicilia, dopo i successo conseguiti nel 2025 e 2024. Sciacca aggiunge un nuovo alloro al suo palmares nel velocissimo mondo dei Trofei Malossi.

Vincenzo Sciacca, pilota marsalese in forza al team BSC Moto, ha firmato un’altra pagina di storia nei Trofei Malossi conquistando la scorsa settimana il titolo del Girone Sicilia nella categoria ScooterMatic. Sul tracciato dell’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, il pilota classe 1996 ha messo in bacheca il terzo sigillo regionale consecutivo, confermandosi protagonista assoluto di un fine stagione rovente che lo ha visto trionfare in entrambe le finali di giornata. Un successo che arriva al culmine di un’annata da incorniciare e che aggiunge un altro importante trofeo a una carriera già ricca di soddisfazioni.

La finale del Girone Sicilia è stata un autentico duello ad alta tensione. Partito dalla seconda piazza della griglia, alle spalle di Francesco Buscema, Sciacca ha subito dimostrato di avere il passo giusto per giocarsi la vittoria. Nella prima manche ha lottato fino all’ultimo centimetro, cedendo il primato per soli 35 millesimi. Ma nella seconda frazione, complice una bandiera rossa che ha rialzato le sorti della gara, il marsalese ha saputo gestire con freddezza la pressione, infilandosi nel gruppo di testa e piazzando l’allungo decisivo nell’ultimo giro per tagliare il traguardo per primo, davanti a Francesco Bonomo e Mirko Abello. Un secondo posto ed un primo ai punti ha conseguito il titolo di giornata e la certezza matematica del primato stagionale nell’isola.

Il palmares del pilota della BSC Moto parla chiaro. Solo un anno fa, nel 2025, aveva già dominato il Girone Sicilia, imponendosi proprio al Valle dei Templi con un margine di soli 16 millesimi su Buscema, confermandosi il re dell’isola. E poi c’è stato il 2024, quando ad Airola, nel Girone Sud, aveva messo a segno una vittoria di tappa e un podio che avevano confermato il suo valore anche fuori dai confini siciliani. Quello stesso anno lo aveva visto raccogliere punti preziosi nel Trofeo Nazionale Scooter Velocità, con presenze costanti sui tracciati di Binetto, Magione, Cervesina e Varano, mentre nel calendario dello ScooterMatic aveva fatto incetta di piazzamenti utili a Favara, ancora a Racalmuto e nuovamente a Binetto, costruendo gara dopo gara quella solidità che oggi lo rende un punto di riferimento della categoria.

Ma il suo curriculum sportivo è di respiro nazionale. Nel 2021, infatti, si era laureato campione del Trofeo Nazionale Scooter Velocità, il TNSV, con una doppietta nella finalissima di Vallelunga che lo aveva consacrato tra i migliori interpreti della specialità. In quello stesso anno, aveva conquistato anche il secondo posto finale nel Trofeo ScooterMatic, sfiorando il double. Il 2025 era stato anche l’anno del suo ritorno sul podio nazionale, con un terzo posto assoluto nella classifica generale del TNSV, a dimostrazione di una continuità di rendimento che pochi suoi avversari possono vantare. La sua ascesa è costellata da prestazioni di altissimo livello.

Ciò che rende speciale la storia di Vincenzo Sciacca è la determinazione che lo contraddistingue. I cronisti dei Trofei Malossi lo descrivono come un pilota che unisce la potenza del motore a una straordinaria capacità tattica, capace di leggere le gare e gestire il rischio meglio di chiunque altro. Il suo legame con il team BSC Moto è uno dei segreti del suo successo, una vera e propria struttura tecnica che gli fornisce un supporto fondamentale per l’elaborazione e la preparazione del mezzo. E poi c’è quel numero 7 sul cupolino, scelto in onore del suo compleanno (il 7 novembre), che per i suoi fan è diventato un simbolo di grinta e determinazione. Superata l’amarezza per qualche gara chiusa con il retrogusto amaro, Sciacca è entrato nel 2026 con una fame che ha saputo trasformare in polvere di gomme e vittorie, scrivendo un’altra pagina di storia nei Trofei Malossi.

Alberto Di Paola

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