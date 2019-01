Il giallo del cadavere carbonizzato rinvenuto a Salemi

I rilievi effettuati dal nucleo investigativo e dalla squadra scientifica del comando provinciale dei carabinieri non possono accertare in modo veloce se i resti appartengono a quest’uomo. Di cui non si sa nulla da da giorni.

L’incendio potrebbe essersi sprigionato fra la notte scorsa e l’alba di ieri. I militari dell’Arma stanno cercando di capire se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. Difficile, date le condizioni del corpo, identificarlo x, $e l’uomo deceduto. Sarà l’autopsia ad accertare le modalità del decesso, che sono fondamentali a stabilire cosa è accaduti mentre l’esame del Dna a stabilire con certezza l’identità della vittima.