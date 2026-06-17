Il Consorzio Umana Solidarietà festeggia a Marsala la Giornata Mondiale del Rifugiato

A Marsala la Festa del Rifugiato 2026: tre giornate di cinema, sport, confronto e comunità

In occasione delle iniziative promosse per la Giornata Mondiale del Rifugiato, il Progetto FAMI n. 29 “ITER”, gestito dal Consorzio Umana Solidarietà in collaborazione con le cooperative Opera Prossima, Liberi D’Intrecciare, CE.P.A.I.D. ONLUS e con il Comune di Petrosino, e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 nell’ambito dell’Obiettivo Specifico “1. Asilo”, promuove la “Festa del Rifugiato 2026”, un programma di iniziative dedicate all’accoglienza e all’inclusione.

Il programma si articolerà in tre appuntamenti, dal 16 al 18 giugno 2026:

La prima giornata, in programma martedì 16 giugno 2026 alle ore 17:00, si svolgerà all’Hub Turistico Monumento ai Mille di Marsala con il cineforum e il dibattito a partire dai temi del film “Il ragazzo che catturò il vento” con introduzione e riflessioni a cura della Dott.ssa Matilde Teno, Educatrice professionale del progetto SAI MSNA e Vicepresidente dell’Associazione Koinè. Interverranno inoltre il Dott. Antonio Sciacca, Presidente della Cooperativa Sociale Liberi di Intrecciare, il Dott. Albert Kienda Kabongo, Presidente dell’Associazione Africa Solidale, e Hamadi Sowe, Presidente dell’Associazione African Union. Conduce la Dott.ssa Marilena Titone. Seguirà la proiezione del video “Oltre il ghetto” prodotto dal Polo Sociale Integrato di Trapani.

Il programma prevede anche l’esposizione delle opere realizzate dai beneficiari del progetto SAI MSNA nell’ambito del progetto Together is Better But, in collaborazione con wushSTUDIO, la presentazione dell’opera di Jawane Ebrima, vincitore del contest U-Report UNICEF OPS Academyo e un momento conclusivo di convivialità.

La seconda giornata, mercoledì 17 giugno 2026 dalle ore 17:00, sarà dedicata al torneo di calcio nell’Impianto Sportivo Polivalente “Mariano Di Dia” – C.da Strasatti, quale momento di aggregazione, partecipazione e condivisione tra i beneficiari dei progetti coinvolti (SAI MSNA, FAMI e Comunità alloggio MSNA Marte e Saturno). A seguire sono previsti la premiazione e un momento conviviale.

La Festa si concluderà giovedì 18 giugno 2026 con il ritiro del premio del progetto “We Welcome”, ulteriore occasione di riconoscimento del percorso avviato e del lavoro di rete realizzato sul territorio.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, rappresenta un momento di incontro, dialogo e condivisione per celebrare il valore dell’inclusione, dell’accoglienza e della partecipazione attiva nella comunità.

“Chiunque. Dovunque. Sempre.” è il messaggio che accompagna la Festa del Rifugiato 2026: un invito a riconoscere il valore di ogni persona e a rafforzare, attraverso la collaborazione tra enti, istituzioni e comunità, percorsi concreti di integrazione e partecipazione.

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