Il Comune di Petrosino affida a Badia Grande l’Asilo nido Vincenzo Cuoco

Taglio del nastro per il nuovo asilo nido comunale a Petrosino, gestito dalla cooperativa sociale Badia Grande. Una struttura moderna con spazi per gioco, mensa, riposo e area esterna, che accoglierà 25 bambini da 0 a 3 anni grazie ai finanziamenti del PNRR.

Il Comune di Petrosino e la cooperativa sociale Badia Grande hanno scritto insieme una pagina importante per le politiche dell’infanzia del territorio, inaugurando l’asilo nido “Vincenzo Cuoco”, una struttura moderna e funzionale resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo la benedizione di don Carmelo Caccamo il Sindaco Giacomo Anastasi ha tagliato il nastro tricolore alla presenza di Greta Margagliotti, vice presidente della cooperativa sociale Badia Grande che lo gestirà. Erano presenti le più alte cariche della città, fra cui il Vice Sindaco Concetta Vallone, l’Assessore lavori pubblici Antonella Pipitone e il Presidente del Consiglio Comunale Leonardo Caradonna, a testimonianza di un impegno corale verso le politiche per l’infanzia.

La struttura, pensata per rispondere ai bisogni di crescita e socializzazione dei bambini da zero a tre anni, è molto più di un servizio di assistenza: rappresenta un ecosistema educativo in cui ogni dettaglio è stato progettato per rispettare i tempi e le esigenze dei più piccoli. Varcando la soglia dell’asilo, si accede a un ambiente grande pensato accogliere i piccini e per armonizzare sicurezza e scoperta. Da qui si prosegue nelle tre aree operative interne composte da: una sala comune attrezzata con giochi selezionati per stimolare le capacità cognitive e motorie, una luminosa sala mensa con seggioloni dove il pasto diventa un momento di relazione, e un’area dedicata al riposino, attrezzata con culle confortevoli per un sonno protetto. Completano le tre aree altrettanti ambienti per i servizi igienici dotati di fasciatoio.

Negli ambienti comuni della struttura: un Ufficio direzionale, una cucina attrezzata, uno spogliatoio per il personale e servizi dedicati agli adulti. Un’ampia area esterna consentirà poi ai piccoli ospiti di entrare in contatto con la natura attraverso il gioco all’aria aperta. Da martedì, la struttura accoglierà 25 bambini dalle 8 alle 14, offrendo un servizio diurno fondamentale per le giovani famiglie.

Nell’imminenza dell’apertura, Greta Margagliotti ha incontrato lo staff composto da educatrici, assistenti, cuoca e inservienti in un briefing organizzativo, ponendo le basi per un lavoro di squadra basato sulla condivisione e sulla corresponsabilità educativa. La cooperativa Badia Grande, forte di un’esperienza consolidata nei servizi socio-educativi, metterà al centro la cura e lo sviluppo armonico di ogni bambino, facendo dell’asilo nido il primo tassello del percorso educativo e un sostegno concreto alla genitorialità

Alberto Emilio Di Paola

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