Il 5 luglio su Rai3 il Premio Internazionale Mozia 2026

L’evento, tenutosi lo scorso 20 giugno nell’incantevole scenario dell’isola fenicia, andrà in onda su Rai3, in seconda serata, domenica 5 luglio, alle ore 23:40

L’appuntamento con la cultura e il merito si accende sugli schermi di Rai3. La terza edizione del Premio Internazionale Mozia, andata in scena lo scorso 20 giugno nell’incantevole scenario dell’isola fenicia, è pronta per il debutto televisivo nazionale. La messa in onda è fissata per domenica 5 luglio, alle ore 23:40, in seconda serata. Un traguardo importante per gli organizzatori, che vedono così riconosciuto il valore di un evento capace di unire il prestigio istituzionale alla promozione del territorio siciliano.

La serata di premiazione, condotta da Incoronata Boccia, Direttore dell’Ufficio Stampa Rai, e da Rosa Rubino, Direttrice de Il Vomere e ideatrice del Premio, ha già fatto registrare un grande successo di pubblico e critica. Sul palco allestito tra i suggestivi scorci della laguna, si sono alternate figure di spicco della politica e della cultura. Tra i presenti, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Significativa la vicinanza di Gianni Letta, Presidente della Giuria, che ha seguito l’evento in collegamento telefonico, confermando il suo sostegno a un progetto che cresce anno dopo anno in autorevolezza. Non è mancato, infine, un messaggio di elogi da parte del Sottosegretario al Ministero della Cultura, Giampiero Cannella.

Il Premio Internazionale Mozia si fonda su una duplice anima. Da un lato, celebra il talento e l’eccellenza, premiando personalità nazionali e internazionali che si sono distinte nel proprio campo professionale. Dall’altro, e forse con ancor più forza, l’evento si pone come baluardo nella promozione della candidatura UNESCO per Mozia e la Laguna dello Stagnone di Marsala. Un obiettivo ambizioso che spinge l’intera comunità a lavorare per il riconoscimento di queste bellezze come Patrimonio dell’Umanità. Il premio, infatti, rappresenta un veicolo potente per portare all’attenzione del grande pubblico le istanze di tutela e valorizzazione di un sito archeologico unico al mondo.

Il successo organizzativo è frutto di una sinergia virtuosa tra l’Associazione Strada del Vino Marsala, presieduta dal notaio Salvatore Lombardo, e lo storico periodico siciliano Il Vomere, in collaborazione con la Fondazione Whitaker. Il progetto si avvale di un comitato scientifico di alto profilo e del sostegno fondamentale di partner e sponsor. Proprio questa rete di relazioni ha permesso di superare le difficoltà e di garantire un evento di livello internazionale, capace di attrarre l’attenzione delle istituzioni romane e della stessa Rai, che per il secondo anno consecutivo dedica spazio al Premio Internazionale Mozia nel suo palinsesto.

Uno dei momenti più attesi della serata è stata la premiazione della conduttrice Eleonora Daniele, nominata ufficialmente Ambasciatrice di Mozia e delle Saline della Laguna di Marsala. Il riconoscimento, che consiste nella riproduzione dell’iconico “Giovinetto di Mozia”, è un simbolo di rara bellezza e impegna i vincitori a farsi promotori del territorio nel mondo. La stessa Daniele ha recentemente mostrato con orgoglio la statuetta durante la trasmissione Storie Italiane, dedicando il riconoscimento al suo pubblico e celebrando l’unicità di questi luoghi. Per gli organizzatori, la visibilità garantita da Rai3 rappresenta il coronamento di un lavoro collettivo iniziato con la copertura del TGR Sicilia e proseguito con i settimanali di approfondimento.

La macchina organizzativa del Premio Internazionale Mozia non si ferma qui. L’obiettivo è quello di consolidare la presenza mediatica e aumentare la pressione internazionale a sostegno dell’UNESCO. Il ringraziamento degli ideatori va a tutta la macchina Rai per la costante attenzione, al Comitato Scientifico per il prezioso lavoro di selezione e alla stampa locale, che da sempre segue con passione l’evoluzione del progetto. L’invito ai telespettatori è a non perdere la diretta su Rai3 domenica 5 luglio per rivivere le emozioni di una serata che ha saputo coniugare il rigore della cronaca con la poesia di un paesaggio unico al mondo, dimostrando che il merito e la bellezza possono ancora fare da traino per la crescita culturale e sociale del Paese.

Alberto Di Paola

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