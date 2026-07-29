I primi dieci laureati in Scienze Motorie a Trapani

Polo Territoriale Universitario di Trapani ha conferito le prime 10 lauree in Scienze Motorie

Giornata storica ieri per il Polo Territoriale Universitario di Trapani che ha proclamato i primi dieci laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Si chiude il primo ciclo formativo nato per ampliare l’offerta accademica e offrire ai giovani alta formazione senza lasciare la provincia, un risultato che premia il lavoro di docenti e istituzioni e apre nuove prospettive.

Alla cerimonia erano presenti il presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani Giorgio Scichilone, il coordinatore del corso Giuseppe Battaglia e Antonino Patti con famiglie e docenti. I neolaureati diventano i primi ambasciatori di un progetto che punta a formare professionisti nel campo della salute e del benessere, settore centrale per la qualità della vita e lo sviluppo locale.

“La proclamazione è il simbolo della maturità raggiunta dal Polo Territoriale Universitario di Trapani”, hanno detto Scichilone e Battaglia. “Testimonia la validità di investire in un corso strategico per la crescita culturale e professionale”. La presidente del Consorzio Maria Pia Castiglione ha aggiunto: “Investire nell’università significa investire nel futuro del nostro territorio e dare ai giovani la possibilità di restare e costruire qui il proprio percorso”.

Alberto Di Paola

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