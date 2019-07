Grandinata, nella notte tra Custonaci e Trapani

Una violenta, quanto insolita, grandinata ha svegliato nella notte gli abitanti di Custonaci e delle frazioni che si estendono in direzione di Trapani. Grandine, grossa come sassi, si è abbattuta sul trapanese tra lo stupore della popolazione. Non si hanno notizie, per il momento, dei danni provocati. E’ evidentemente in atto vi sono mutamenti climatici, poichè il temporale di fine estate non era mai arrivato a luglio, tanto meno con una copiosa grandinata.

Peggiora il tempo sulla Sicilia in avvio di settimana nel momento in cui un nucleo di aria fresca in quota determinerà la formazione di una bassa pressione sul Tirreno settentrionale e in movimento verso i mari meridionali.

Lunedì una variabilità interesserà la regione con qualche debole fenomeno mattutino in via di assorbimento. Nel corso del pomeriggio le schiarite lasceranno spazio ad un nuovo aumento della instabilità soprattutto sulle zone interne dove saranno possibili acquazzoni e temporali. I fenomeni, anche di forte intensità, tenderanno ad estendersi al settore ionico entro sera, specie tra siracusano e catanese. I venti soffieranno tra Levante e Scirocco ed i mari risulteranno fino a mossi. Rotazione a Maestrale entro sera sui settori occidentali. Le temperature subiranno una prima diminuzione.

Martedì sarà una giornata piuttosto instabile con acquazzoni e temporali alternati a fasi più asciutte e parzialmente soleggiate. Le precipitazioni, anche con grandine, saranno più probabili ed intense sul settore Tirrenico e si stenderanno anche al settore orientale, specie tra etneo e catanese. Le temperature subiranno una ulteriore diminuzione e saranno sotto i 30°C; i venti si disporranno da NO risultando anche tesi. I mari risulteranno mossi o anche molto mossi il Canale di Sicilia.

Scherzi della natura, poichè il clima della Sicilia è generalmente mediterraneo secco, con estati calde e molto lunghe, inverni miti e piovosi, stagioni intermedie molto mutevoli. Sulle coste, soprattutto quella sud-occidentale e sud-orientale, il clima risente maggiormente delle correnti africane per cui le estati sono torride.