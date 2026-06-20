Giornata del rifugiato, dopo il volley di ieri, oggi gli eventi di Badia Grande al Comune di Marsala

Si è iniziato ieri, 19 𝑔𝑖𝑢𝑔𝑛𝑜 con il 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎. Oggi 20 𝑔𝑖𝑢𝑔𝑛𝑜, 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜: 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑠𝑢𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 𝑂𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑠𝑎𝑙𝑎

Ieri, venerdì 19 giugno, la palestra Fortunato Bellina di Marsala è diventata il palcoscenico del coraggio e dell’integrazione con il mini-torneo di pallavolo misto (uomini e donne) che ha inaugurato la Giornata Mondiale del Rifugiato 2026 “Il senso del Coraggio”, organizzata dalla Cooperativa Sociale Badia Grande, ente gestore del progetto SAI del Comune di Marsala.

L’evento sportivo ha coinvolto le beneficiarie accolte nei centri femminili del progetto SAI Marsala, in collaborazione con la A.S.D. Marsala Volley Project, trasformando lo sport in un mezzo straordinario per aggregare persone che parlano lingue diverse e provengono da culture differenti. Il torneo misto ha permesso una maggiore aggregazione, includendo tanto uomini quanto donne nell’esperienza sportiva.

Oggi, sabato 20 giugno, l’atrio del Palazzo Municipale in via Garibaldi n. 2 prosegue la celebrazione con un evento aperto alla cittadinanza: dalle 18.00 un percorso sensoriale “il senso dell’immigrazione” con postazioni dedicate ai 5 sensi (vista, udito, olfatto, gusto, tatto), un talk show sull’integrazione e accoglienza dei migranti con la testimonianza di chi salva vite nel Mar Mediterraneo, alle 20.00 il concerto della LIBERA Orchestra Popolare Marsala e convivialità.

“La Giornata Mondiale del Rifugiato è un evento dall’alto valore simbolico” dichiara Greta Margagliotti, vice presidente della Badia Grande, “perché ricorda che le persone che lasciano i propri Paesi affrontando viaggi estremi meritano dignità e riscatto sociale, specialmente in un contesto geo-politico internazionale sempre più difficile con nuove guerre e ondate migratorie. Un ringraziamenti speciale agli amici di Zak Radio che racconteranno in diretta web l’evento di oggi”.

La Cooperativa Badia Grande celebra questa Giornata Internazionale attraverso lo sport e un percorso multisensoriale ispirato al tema del Servizio Centrale, dando a ciascun partecipante la possibilità di conoscere meglio uno spaccato dell’immigrazione con partecipazione attiva. Il talk show sarà momento di confronto sulle forme dell’accoglienza e riflessione per arrivare a una reale integrazione dei migranti nel tessuto socio-economico.

Alberto Di Paola

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