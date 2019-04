Gianni Genna è morto a causa di un arresto cardiaco

Gianni Genna, il 27enne marsalese scomparso la notte tra sabato e domenica e ritrovato il martedì successivo, è morto a seguito di un malore, un arresto cardiaco. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata oggi dalla dottoressa Elena Ventura, medico legale del Policlinico di Palermo. Ufficialmente smentite quindi tutte le ipotesi circa una morte violenta che si erano diffuse subito dopo il ritrovamento del cadavere, dopo 2 giorni di ricerche, a 500 metri del locale in cui era stato visto l’ultima volta, il Suburbia di contrada Digerbato.

Il risultato dell’esame autoptico esclude l’omicidio come conseguenza di aggressione. Sul cadavere, del resto, non sono stati riscontrati segni di violenza. Fra 60 giorni il medico legale comunicherà all’Autorità Giudiziaria gli esiti degli esami tossicologici e di ulteriori esami di laboratorio post mortem per individuare le cause dell’arresto cardiaco.

La salma è stata ricomposta e restituita alla famiglia per le esequie funebri che si terranno domani alle 11:30 si celebreranno i funerali nella chiesa di Santo Padre delle Perriere.

