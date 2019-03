Giacomo Manzo riconfermato alla guida dell’Assoenologi di Sicilia

L’Assemblea dei soci di Assoenologi Sicilia, riunitasi lo scorso 25 marzo presso l’Istituto Abele Damiani di Marsala, ha eletto il comitato di sezione che guiderà l’associazione di categoria regionale per il prossimo triennio.

Molte le riconferme a partire dal Presidente, enologo Giacomo Salvatore Manzo. Confermato anche il segretario Francesco Asaro che aveva assunto l’incarico nell’ultimo anno del precedente triennio. Vice presidenti saranno Antonino Reina e Salvatore De Vita. Insieme a questi, formano il comitato di sezione i consiglieri Giacomo Spanò, Giovanni Manzo, Giovanni Angileri, Nicolò Poma, Antonino Santoro, Vito Giovinco, Girolamo Merendino, Filippo Angileri e Pietro Di Giovanni.

“A nome mio e dei consiglieri eletti ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia accordata” – dice il Presidente Manzo – Nei tre anni appena conclusi abbiamo lavorato molto sulla formazione e l’aggiornamento professionale e, allo stesso tempo, abbiamo cercato di coinvolgere i giovani nelle nostre attività. Tra le cose di cui andiamo più fieri c’è la collaborazione con l’Università di Palermo per l’organizzazione di eventi congiunti, una sinergia che desideriamo portare avanti poiché giova sia ai tecnici che ai ragazzi che si devono immettere nel mondo del lavoro. Siamo lieti che questo impegno sia stati apprezzato dai nostri soci”.

Tanti anche i progetti per il futuro su cui il nuovo comitato di sezione deve mettersi a lavoro: “Oggi quella dell’enologo è una figura complessa, coinvolta in tutti i processi aziendali – ha detto ancora il Presidente Manzo – Il nostro compito è garantire una formazione sempre al passo con i tempi e supportare la professione sotto tutti i punti di vista, rispondendo alle richieste e alle esigenze dei nostri colleghi. Abbiamo tante idee che speriamo di poter mettere in pratica”.