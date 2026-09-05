Gerardi chiede il commissariamento di Forza Italia Trapani: “Serve una nuova fase”

L’ex assessore Ivan Gerardi lancia un appello ai vertici del partito dopo i casi di Castelvetrano, Mazara e Marsala: “La gestione provinciale va ripensata”

La bufera politica che sta attraversando Forza Italia in provincia di Trapani ha trovato una nuova voce critica. Ivan Gerardi, avvocato ed ex assessore della giunta Grillo a Marsala, non usa mezzi termini nel chiedere un intervento deciso da parte dei vertici regionali e nazionali del partito. Il suo appello è chiaro: commissariare il coordinamento provinciale per aprire una fase politica completamente nuova. Un atto, sostiene, che non sarebbe contro qualcuno ma a favore di un metodo di lavoro più inclusivo e meno autoreferenziale.

Gerardi, ex consigliere comunale di Forza Italia, parte dalla sua esperienza personale per innescare una riflessione più ampia. A Marsala, racconta, nonostante la sua disponibilità a candidarsi con il partito, gli è stata preclusa questa possibilità. Ha dovuto correre in un’altra lista, raccogliendo un consenso significativo che però, a suo avviso, non è servito a Forza Italia, la quale ha ottenuto in città un risultato elettorale definito “ben al di sotto delle sue reali potenzialità”. La sua vicenda non è, dice, una rivendicazione personale, ma il sintomo di un metodo politico che, se non corretto, rischia di disperdere le energie migliori.

Il dibattito, infiammato nelle scorse ore dalle dichiarazioni del deputato regionale Stefano Pellegrino e dalla successiva replica del coordinatore provinciale Toni Scilla, ha acceso i riflettori su un malessere che sembra ormai endemico. Gerardi richiama esplicitamente le vicende politiche di Castelvetrano e Mazara del Vallo, località dove i gruppi consiliari di Forza Italia sono stati teatro di tensioni e accuse incrociate. “Quando da più territori emergono contemporaneamente malessere e divisioni”, osserva, “è necessario chiedersi se esista un problema più generale nella gestione provinciale”.

Secondo l’avvocato marsalese, i segnali che arrivano da queste tre realtà non possono essere liquidati come episodi isolati. Castelvetrano, Mazara e Marsala sono diverse, ma il filo rosso che le unisce è la percezione di una leadership che fatica a fare sintesi e che, anziché aggregare, finisce per escludere. “Un partito che vuole crescere deve valorizzare le energie presenti sul territorio”, afferma Gerardi. “Se invece prevalgono esclusioni e decisioni ristrette, si disperde consenso”. Un monito che richiama alla responsabilità i vertici, invitandoli a non accontentarsi dei risultati ottenuti ma ad analizzare con umiltà ciò che non ha funzionato.

Il quadro che emerge è quello di un partito in provincia che, nonostante i proclami di apertura, appare segnato da logiche personalistiche. La richiesta di commissariamento, avanzata con forza da Gerardi, rappresenta dunque una cartina al tornasole della tensione accumulata. L’auspicio è che l’intervento dall’alto possa ricucire gli strappi e rilanciare una proposta politica credibile, lontana dalle polemiche interne e capace di parlare nuovamente ai cittadini. La partita, per Forza Italia a Trapani, è ancora tutta da giocare, ma il tempo delle mezze misure, a sentire Gerardi, è ormai scaduto.

Alberto Di Paola

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