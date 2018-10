Foto di vip rubate e vendute, sotto processo un sub di Trapani

Nomi di star del mondo del calcio e dello spettacolo figurano, come testimoni (Christian Panucci) o vittime (Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi), nelle carte di un processo che davanti al giudice monocratico di Trapani Fabio Oreste Marroccoli vede imputato, per appropriazione indebita aggravata, il 36enne trapanese Alessio Cicero.

I fatti risalgono al 31 dicembre 2011, quando alle Maldive, dove Cicero lavorava come istruttore subacqueo al Palm Beach Resort, si sarebbe appropriato di quattro foto, poi vendute al settimanale «Oggi» (pare per qualche decina di migliaia di euro) che Maurizio Catalani, 63enne autore televisivo e regista della Rai, all’epoca suo amico, aveva fatto quel giorno a Francesco Totti e Ilary Blasi, in vacanza anche loro, come pure Panucci, in località Ahmed Tilla.

FONTE: GDS.IT