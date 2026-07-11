Finanziato dalla Regione Marsala Film Festival

La kermesse cinematografica “Piazza Ranne”, che si tiene il primo week end di settembre a Marsala, rientra tra i 27 eventi ammessi al contributo dell’assessorato al Turismo.

La Regione Siciliana ha ufficialmente concesso il finanziamento per il Marsala Film Festival, giunto alla sua edizione 2026. La manifestazione, ideata da Ignazio Passalacqua e diretta dall’attrice e regista Luana Rondinelli, è stata inserita nella graduatoria approvata dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo. Il progetto presentato dall’Associazione culturale Stazione Utopia ha ottenuto un punteggio di 68 punti, posizionandosi tra gli eventi ammessi al sostegno economico.

Il contributo assegnato ammonta a 30.761,53 euro, una cifra che risulta inferiore ai 48 mila euro richiesti inizialmente. La riduzione è stata determinata dall’applicazione di un coefficiente di riproporzionamento, un meccanismo tecnico adottato dalla Regione per distribuire le risorse finanziarie in modo equo tra tutti i beneficiari del bando, adeguando l’importo alle somme complessivamente disponibili.

Il Marsala Film Festival non è l’unico evento cinematografico a beneficiare di questo intervento. La Regione Siciliana sostiene infatti un intero comparto di manifestazioni che animeranno l’Isola nel corso del 2026. Insieme a “Piazza Ranne”, il finanziamento è stato destinato ad altre realtà di spicco del panorama isolano, come il SalinaDocFest, il Sicilia Ambiente Film Festival, il Sicilia Queer Filmfest, l’Ortigia Film Festival Off, l’Horcynus Festival e il Milazzo Film Festival. In totale, sono 27 i festival e le rassegne che riceveranno un contributo, per un ammontare complessivo di 735 mila euro.

L’assessore al Turismo, Elvira Amata, ha sottolineato come questa strategia miri a incentivare la realizzazione di eventi che rappresentano una vetrina importante per le opere audiovisive, spesso di difficile distribuzione nelle sale. Le manifestazioni, ha spiegato, contribuiscono inoltre a valorizzare il territorio siciliano, in particolare nei periodi di bassa stagione turistica. Il bando ha riservato un’attenzione specifica anche alle rassegne che si svolgono nei borghi rurali e marinari, cercando di restituire al pubblico un’offerta culturale diversificata e di alto profilo cinematografico, caratterizzata da una forte eterogeneità dei contesti tematici.

Alberto Di Paola

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