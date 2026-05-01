Finanziati 89 corsi di formazione in Provincia di Trapani

In Provincia di Trapani sono finanziati corsi di formazione professionale per 6,8 milioni di Euro. Turano: «Così formiamo i profili che chiedono le imprese»

Sono 89 i progetti formativi ammessi con riserva nella provincia di Trapani, per un totale di 6,8 milioni di euro. Il dato emerge dal decreto pubblicato dal dipartimento regionale della Formazione professionale, che dà il via libera a 1.220 percorsi in tutta l’Isola finanziati con 100 milioni del Programma operativo complementare 2014-2020. I corsi, rivolti a 9.940 disoccupati, inoccupati e inattivi residenti in Sicilia, puntano a erogare qualifiche professionali spendibili in Europa.

«Finanziamo una formazione utile a chi vuole trovare un’occupazione – spiega l’assessore Mimmo Turano – e questo avviso va nella direzione del protocollo firmato con Confindustria e Ance». L’accordo individua le qualifiche più richieste dalle imprese siciliane, dalle figure tecniche in ambito amministrativo ed edile fino alla meccanica, l’impiantistica, il web e il marketing. Turano aggiunge: «Mi aspetto dalle associazioni un’azione di informazione affinché chi frequenta un corso capisca che per questi profili esiste la prospettiva concreta di un contratto».

In provincia di Trapani, gli enti potranno avviare i percorsi già da lunedì, anche se il bando fissa il 3 giugno come termine ultimo. Nel resto della Sicilia, i progetti finanziati sono 329 a Catania per 26,7 milioni, 314 a Palermo per 23,3 milioni, 139 a Messina per 10,9 milioni, 88 a Siracusa per 7,3 milioni, 81 ad Agrigento per 6,4 milioni, 65 a Ragusa per 5,3 milioni, 58 a Caltanissetta per 4,6 milioni e 57 a Enna per 4,6 milioni. Il decreto è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link e nel portale Sicilia-Fse.

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