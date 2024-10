Feder Agri al G7 di Siracusa: un trionfo per l’Eccellenza Agroalimentare Siciliana

Prodotti agricoli ed enogastronomia, grande affermazione per le Aziende di Feder Agri. al G7 di Siracusa.

Il G7 dell’Agricoltura, tenutosi a Siracusa dal 26 al 28 settembre 2024, ha rappresentato un’importante vetrina internazionale per l’eccellenza agroalimentare siciliana. Tra i protagonisti di questo evento di rilievo, la Federazione delle Associazioni Agricole (Feder Agri) ha avuto un ruolo di primo piano, portando alla ribalta tre aziende locali di spicco che hanno presentato i loro prodotti di alta qualità. L’Azienda Agricola De Maria di De Maria Dario Tommaso ha presentato i suoi rinomati vini, il Syrah e il Grillo, insieme all’olio Evo IGP “Mafe”. I vini di De Maria sono noti per la loro qualità e per il loro legame con il territorio, rappresentando al meglio la tradizione vitivinicola siciliana. L’Azienda Agricola Vincenzo Daidone ha portato al G7 il suo olio Evo e l’Aglio Rosso di Nubia, un prodotto tipico della zona di Trapani. L’olio Evo di Daidone è apprezzato per il suo gusto intenso e per le sue proprietà organolettiche, mentre l’Aglio Rosso di Nubia è un ingrediente fondamentale della cucina siciliana. Pasquale Marino, agronomo, ha presentato il suo olio extravergine d’oliva biologico “Cocciu D’Amuri”, un prodotto che riflette l’amore e la dedizione per la terra. L’olio di Marino è ottenuto da olive coltivate secondo i principi dell’agricoltura biologica, garantendo un prodotto sano e di alta qualità. Il padiglione Sicilia, situato nella splendida cornice di Piazza Duomo ad Ortigia, è stato il cuore pulsante dell’evento. Durante gli show cooking, i prodotti delle aziende rappresentate da Feder Agri sono stati protagonisti delle ricette preparate da chef rinomati come Maria Cascio, Peppe Giuffrè e Alessandro Miceli. Questi momenti culinari hanno messo in risalto l’eccellenza e la versatilità dei prodotti siciliani, attirando l’attenzione di visitatori e delegati internazionali.

Il G7 di Siracusa ha rappresentato un’opportunità unica per promuovere l’agricoltura siciliana su scala globale. La partecipazione di Feder Agri e delle sue aziende ha dimostrato come la Sicilia possa competere a livello internazionale grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla passione dei suoi produttori. Questo evento ha anche sottolineato l’importanza di investire nell’agricoltura sostenibile e di valorizzare le tradizioni locali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. La presenza di Feder Agri al G7 di Siracusa è stata un trionfo dell’eccellenza agroalimentare siciliana. Le aziende rappresentate hanno saputo mettere in luce la qualità e la diversità dei prodotti siciliani, conquistando il palato dei partecipanti e rafforzando l’immagine della Sicilia come terra di eccellenze. Questo evento ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni, produttori e chef possa creare sinergie positive, promuovendo il territorio e le sue risorse in modo efficace e sostenibile.

La sicurezza alimentare è stata un tema centrale durante il G7, con particolare attenzione agli aspetti nutrizionali e alla qualità organolettica dei prodotti presentati. Le aziende siciliane hanno dimostrato come sia possibile coniugare tradizione e innovazione per garantire prodotti sani e di alta qualità, rispettando al contempo l’ambiente e le risorse naturali. La partecipazione di Feder Agri al G7 di Siracusa ha messo in luce l’importanza di un’agricoltura sostenibile e di una produzione alimentare di qualità, contribuendo a promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato e duraturo per la Sicilia e per l’intero Paese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...