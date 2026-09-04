Evasione fiscale al 52% nei locali balneari del trapanese

I controlli della Guardia di Finanza a Trapani scoprono che oltre la metà degli esercenti delle località turistiche non emette scontrini

Oltre la metà degli esercenti controllati dalle Fiamme Gialle nelle località balneari della provincia di Trapani non ha rispettato gli obblighi fiscali. La percentuale tocca il 52 per cento, un dato che fotografa una tendenza diffusa all’evasione in piena stagione estiva.

I finanzieri del Comando Provinciale hanno intensificato le verifiche nelle mete turistiche più gettonate, concentrandosi sugli obblighi strumentali previsti dalla normativa. I controlli, effettuati sia al mattino sia alla sera, hanno riguardato la presenza del registratore di cassa, la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e il rilascio del documento commerciale, il cosiddetto scontrino elettronico.

Ma non solo. Gli operatori sono stati controllati anche per il pagamento del Canone Rai Speciale, l’imposta che le strutture ricettive e i locali pubblici devono versare per la detenzione di televisori in spazi aperti al pubblico. Un’obbligazione spesso trascurata, anche se in misura minore rispetto alla mancata emissione dello scontrino.

Il bilancio dell’operazione è chiaro: oltre la metà degli esercenti sanzionati. Le Fiamme Gialle parlano di un’attività quotidiana di presidio economico, con l’obiettivo di tutelare sia le casse dello Stato sia gli imprenditori che rispettano le regole. Perché chi evade danneggia anche chi, ogni giorno, sceglie la strada della legalità.

L’estate, si sa, è il momento più caldo per il turismo e per l’economia balneare. Ed è proprio in questo periodo che il contrasto all’evasione si fa più serrato. Un messaggio chiaro, quello della Guardia di Finanza, a chi pensa che la stagione turistica sia sinonimo di minori controlli.

Alberto Di Paola

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