ENERGETIKAMBIENTE: “REGOLARE IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI ELETTRODOMESTICI E INGOMBRANTI A MARSALA”

MARSALA, ENERGETIKAMBIENTE SOSTIENE: “REGOLARE LO SMALTIMENTO DI ELETTRODOMESTICI E INGOMBRANTI”

Premesso che nessuno si alza al mattino per screditare Energetikambiente, la validità del servizio garantito é sotto gli occhi di tutti, e che il giornalista ha scritto fatti veritieri, non falsi, (dimostrabili dalla registrazione della telefonata), pubblica ai sensi della legge sulla stampa, la precisazione ricevuta a mezzo e-mail da Energetikambiente ed in coda l”articolo scritto in data odierna che si riferisce ad un colloqui con l’operatrice del call center di Energetikambiente, avvenuto questa mattina alle ore 9:36 della durata di 4,32 minuti), nel corso del quale l’operatrice non ha potuto concordato il ritiro del frigorifero. Il giornalista tiene a precisare che l’utente in questione é lui stesso e che ha chiamato per una utenza intestata alla moglie. Inoltre precisa che dopo aver ricevuto la richiesta di pubblicazione della rettifica, alle ore 14:49 una operatrice del call center ha prenotato in soli 46 secondi il ritiro del frigorifero per sabato mattina

Alberto Di Paola

Rozzano – 13 settembre 2021

TRASMISSIONE RETTIFICA DI PUBBLICAZIONE (ai sensi dell’art. 8 Legge n.47/48 e dall’art. 42 Legge 416/81)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MARSALA: REGOLARE LO SMALTIMENTO DI ELETTRODOMESTICI E INGOMBRANTI

La scrivente in riferimento all’articolo “Marsala, l’impossibilità di smaltire elettrodomestici e rifiuti ingombranti. Sospesa, per il momento, la prenotazione per il ritiro e/o il conferimento di elettrodomestici da Energetikambiente a Marsala.” pubblicato sulla vs testata in data odierna (lunedì 13 settembre 2021), richiede rettifica immediata dei contenuti in esso riportati in quanto assolutamente non veritieri e tempestiva pubblicazione di quanto interamente riportato nella presente.

Energetikambiente replica alle false notizie che hanno iniziato a circolare in queste ore relativamente alla sospensione dei servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli elettrodomestici. I servizi sono infatti attivi e regolari e non sono mai stati sospesi.

L’informazione fornita stamattina dell’operatore del numero verde è il frutto di una incomprensione tra i due interlocutori rispetto a cosa ritirare: capita a volta infatti che a causa dell’impossibilità a conferire alcune tipologie di rifiuti presso gli impianti destinati a riceverli (che non ricadono sotto la responsabilità o la gestione né di Energetikambiente né dell’Amministrazione Comunale) si sia costretti a calendarizzare alcuni ritiri sul lungo periodo. Ma non era questo il caso.

Un’incomprensione che poteva essere limitata a pochi istanti se chi, avendo il compito di informare i cittadini e avendo realmente a cuore il decoro del proprio territorio avesse immediatamente contattato Energetikambiente per capire cosa stava accadendo prima di battere le dita sui tasti di una tastiera per riempire una pagina di errate deduzioni e false accuse andando così a confondere e demotivare i cittadini.

Si è vero: l’Amministrazione Comunale attraverso Energetikambiente deve garantire un servizio efficiente ma è anche vero che chi fa informazione dovrebbe garantire ai propri lettori il diritto di verifica dei fatti e di corretta narrazione per permettere a tutti di fare la propria parte.

Per questo motivo Energetikambiente si riserva fin da ora, in assenza di rettifica e di futura maggior verifica delle fonti, di adire le vie legali per tutelare la propria immagine e il proprio operato.

Energetikambiente vuole infine ricordare agli utenti di Marsala alcune importanti indicazioni sul servizio.

Come posso smaltire i rifiuti ingombranti e gli elettrodomestici?

Tramite il servizio di ritiro su prenotazione o conferiti direttamente presso i CCR attivi sul territorio comunale.

Come posso prenotare il servizio di ritiro gratuito?

Chiamando il numero verde 800.601167 o utilizzando il menù “Richiesta di ritiro” sull’app Eco 2.0. É necessario rispettare le indicazioni fornite dall’operatore relativamente a giorno, orario e modalità di esposizione dei rifiuti. Non esporre i rifiuti prima della data indicata dall’operatore del numero verde.

Dove posso conferire direttamente i rifiuti ingombranti e gli elettrodomestici?

Ingombranti ed elettrodomestici possono essere conferiti presso:

CCR Cutusio –Contrada Cutusio (di fronte BRT) dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13,

CCR Fiumarella –Contrada Ponte Fiumarella 99 (autoparco comunale) dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13.

In questo momento è inoltre possibile conferire questi rifiuti anche presso:

CCR Salato–Molo Colombo (Via On. Ignazio Adamo) martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 12.30,

CCR Signorino–Contrada Fossarunza (parcheggio Signorino) martedì, giovedì e sabato dalle 14.30 alle 19.30.

Elisa Gugino

Ufficio Comunicazione Energetikambiente

Questo l’articolo da noi prodotto e successivamente rimosso su richiesta di Energetikambiente

Marsala, “l’impossibilità” di smaltire elettrodomestici e rifiuti ingombranti

Sospesa, per il momento, la prenotazione per il ritiro e/o il conferimento di elettrodomestici da Energetikambiente a Marsala.

Smaltire, in tempi ragionevoli, un elettrodomestico a Marsala é praticamente impossibile. Seppure, tale tale servizio, non é stato mai espletato in maniera celere (da una a due settimane d’attesa) ora é praticamente “impossibile”. Questa mattina un cittadino che ha chiamato il numero verde di Energetikambiente (800.601.167) per smaltire un frigorifero si é sentito dire dall’operatrice del call center di richiamare la settimana prossima nella speranza di potergli assicurare il ritiro tra la fine di ottobre ed i primi di novembre.

Una cosa inaudita, praticamente oltre un mese e mezzo di attesa nella speranza che il servizio andato in tilt potesse ritornare in funzione.

Il cittadino, pertanto si é offerto di pagare un trasportatore privato per conferire il frigorifero in uno dei due centri di raccolta di Energetikambiente di Marsala, ma gli é stato detto dalla stessa operatrice del call center che non avrebbe risolto nulla perché non sarebbe stato ricevuto l’elettrodomestico dal personale incaricato.

Una situazione davvero increscioso, paradossale, se si considera che a Marsala il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene pagato profumatamente (circa 190 euro procapite l’anno) e che il cittadino che ritarda il versamento del tributo va incontro a sanzioni e penali.

A questo punto viene lecito chiedersi a quanto ammonta la penale per il gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti Energetikambiente, che non assolve a pieno ai propri doveri contrattuali?

Il Comune di Marsala, solerte nel prendere il pagamento della TARI lo dovrebbe essere altrettanto nell’accertare la funzionalità del servizio, sollecitare le carenze ed emettere le dovute penali per le disfunzioni “croniche”, come questa.

Il Comune di Marsala, infatti, che esige la TAR da chiunque, persona fisica o giuridica, possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e assimilati, ha il dovere di garantire, attraverso Energetikambiente, un servizio efficiente e tempestivo. Con comportamenti poco incisivi si mette a repentaglio la pulizia ed il decoro urbano

Disservizi come questo causano, talvolta, gravi forme di inquinamento “spingendo” gente senza scrupoli a liberarsi dei rifiuti in periferia, in aree lontane da occhi indiscreti. Non a caso, forse, a Marsala proliferano le discariche abusive. É, infatti, lontana da ogni logica rifiutare il conferimento da parte degli utenti dei rifiuti presso i centri convenzionali di raccolta.

Per ben due volte, lo stesso cittadino del frigorifero, si é recato al centro di raccolta rifiuti presso l’Auroparco Comunale (a 10 chilometri di distanza dalla propria abitazione), per sentirsi dire che non potevano smaltire un borsone di ecopelle (cm. 30x50x8, peso 400 grammi) perché non avevano spazio a sufficienza in discarica).

Roba da non credere!