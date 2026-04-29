Elezioni a Marsala, tutti i candidati in corsa

Tempo scaduto a Marsala, si apre la campagna elettorale con quattro sfidanti per la poltrona di sindaco e circa 400 candidati, in 18 liste, per 24 posti in Consiglio Comunale

È calato il sipario sulla corsa contro il tempo per la presentazione delle liste elettorali. Ieri, lunedì 29 aprile, alle ore 12:00, l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Marsala ha chiuso i battenti, consegnando alla città uno scenario politico frammentato ma vivace. Al prossimo turno di amministrative – in programma il 24 e 25 maggio – saranno ben 18 le liste pronte a contendersi i voti dei marsalesi, raggruppate intorno a quattro candidati sindaco: l’uscente Massimo Grillo, la sfidante di centrosinistra Andreana Patti, l’ex primo cittadino Giulia Adamo e il civico Leonardo Curatolo.

Andreana Patti: il centrosinistra compatto punta su tecnici ed ex generale

La coalizione di centrosinistra guidata da Andreana Patti si presenta con un’alleanza ampia e articolata: «Sì muove la città», «Com-Patti», «AVS – Alleanza Verdi Sinistra», «M5S-PSI», «ProgettiAmo Marsala», «Partito Democratico» e infine **«Marsala Civica – Sud Chiama Nord»**. Una squadra che già annuncia i primi quattro assessori, selezionati tra profili eterogenei: Daniele Nuccio, Linda Licari, l’ex generale Salvatore Vullo e l’ingegnere informatico Enrico La Sala. Una scelta che mescola competenze tecniche e tradizione amministrativa, con un occhio alla sicurezza e all’innovazione.

Massimo Grillo: il sindaco uscente si affida alla sua area moderata

In campo per la conferma, Massimo Grillo può contare su quattro liste che ne sostengono la continuità: «U.D.C.», «Lilibeo Viva», «Liberi» e «Vivere la città». La sua squadra di governo designata vede volti noti dell’amministrazione uscente e della precedente esperienza Grillo: Salvatore Agate (già assessore in passato), Gaspare Di Girolamo (assessore uscente), Cinzia Zelinda Augugliaro e Gaspare Stabile. Un ticket che punta sull’esperienza e sulla riconoscibilità.

Giulia Adamo: il ritorno dell’ex sindaco con il centrodestra unito

Giulia Adamo, che ha già seduto sulla poltrona di primo cittadino, raccoglie il sostegno dell’intero arco del centrodestra. Le liste al suo fianco sono: «Lega», «Movimento Popolare Arcobaleno», «Coraggio e Passione», «Noi Moderati-Noi Marsalesi», «Forza Italia» e «Fratelli d’Italia». Una coalizione larga e compatta, che ha già designato i suoi quattro assessori: Benny Musillami, Mariella Parrinello, Pasquale Salvatore Angileri e Luca Ezio Fazio.

Leonardo Curatolo: il civico solitario con «Marsala Futura»

A completare il quadro, Leonardo Curatolo sceglie la via della lista civica pura, «Marsala Futura», senza apparentamenti con i grandi blocchi. I suoi quattro assessori designati sono Enza Giannone, Erino Licari, Giacomo Amato ed Elda Maria Celi. Una sfida in solitaria che punta a intercettare il voto disilluso dalle logiche di schieramento.

Oltre 400 candidati per 24 scranni

Non solo sindaci e assessori. Sotto il profilo del rinnovo consiliare, circa 400 aspiranti consiglieri si distribuiscono sulle 18 liste, pronte a contendersi i 24 seggi di Palazzo VII Aprile. Numeri che confermano la frammentazione ma anche la vivacità democratica della città. La campagna elettorale, ora, entra nel vivo. Marsala sceglierà il 24 e 25 maggio.

Queste le Liste a sostegno di Andreana Patti:

AVS – Alleanza Verdi Sinistra:, Acquaviva Vincenzo, Alagna Anna Maria, Angileri Antonino Salvatore detto Nino, Bilardello Salvatore Gaspare, Bosco Simone, Cappello Federica, Caruso Enrico, Ferracane Sahara detta Sara, Genna Cristina, Giacalone Elisa, Isaia Mariangela, Kalenda Kabongo Albert detto Albert, Lo Grasso Simona, Marino Giuseppe Gabriele, Messineo Marco, Mirabile Giuseppe Salvatore, Mulè Nicola, Napolitano Rita, Nuccio DanielePanaroni Chiara, Pulizzi Roberta, Segreto Daniela, Vaiarello Nicoletta, Zerilli Vincenzo detto Enzo

M5S-PSI: Leonarda Genna, Vincenzo, Alessandro Sciacca, Luana Maria Saturnino, Francesca Venuti, Aldo Fulvio Rodriquez, Salvatore Cirlincione, Gioacchino Lupo, Sergio Cacioppo, Aurora Pisciotto, Renzo Claudio Giuliano, Vito Arcangelo Reina, Luigi Andrea Flavio Palmeri, Arianna Di Sano, Francesco Bertolino, Vincenzo Maggio, Luigi Scarlata, Martino Roberto Tumbarello, Dennis Pantaleo, Antonino Nicolò Angileri, Giuseppa Elisa Fiocca, Cecilia Giuseppa Zerilli, Filomena Duranti, Pietro D’Alberti, Stefania Nuccio

ProgettiAmo Marsala: Pietro Giacalone detto Piergiorgio, Eleonora Milazzo, Andrea Russo detto Andrea, Flavio Coppola, Agosta Dario, Bongiorno Genny, Brugnone Martina Maria, Cammarata Luca Domenico, Ciaravino Giovanni, Gherasim Loredana, Ilario Carmelo Manuel, Li Causi Nicoletta, Linares Giovanna Maria, Nardelli Giuseppe detto Peppe, Occhipinti Vincenzo, Pellegrino Lorenzo Ernesto, Pinna Nicolò Amedeo detto Nicola, Pipitone Antonino Bruno, Pulizzi Gaetano, Russo Francesca Ilaria detta Francesca, Sciacca Vincenza detta Nancy, Tranchida Rocco, Vesuvio Manuela.

Marsala Civica – Sud Chiama Nord: Michele Gandolfo, Giuseppe Carnese, Gaspare Passalacqua detto Rino, Marianna Adamo, Alessandra Bilardello, Caterina Calamia, Angela Alba Consentino, Rosa Maria De Vita, Vito Genna, Rosmary Isca, Giacoma Lentini, Alessandro Manuli, Clara Marino, Emilio Orizzonte, Alessandro Panicola, Antonia Parrinello, Paolo Pellegrino, Martina Piacentino, Ezio Piccione, Valeria Rallo, Alessio Scavone, Angela Sonoli, Giovanni Tumbarello, Antonino Vinci

PD (Partito Democratico): Licari Maria Linda, Abate Vito Emanuele detto Emanuele, Abate Rosa Vincenza detta Rosa, Angi Salvatore, Balsamo Elio, Barrale Grazia, Biondo Antonino, Calamia Antonella, Caliò Anna, Cammareri Domenico, Cavasino Pietro, Di Girolamo Giovanni, Ferro Michael, Giacalone Gabriella, Maniscalco Maria Giuseppa, Milazzo Laura, Pace Paolo, Parrinello Antonio Domenico, Piccione Davide, Pulizzi Matteo, Rodriquez Mario, Trapani Alessia, Valenti Ivan, Vallone Andrea.

Com-Patti: Abate Giada, Accardi Federica Vita, Alagna Oreste Socrate, Angileri Luca, Attinà Deborah Albina Pasqualina, Bertolino Baldassare Maria Daniele, Calandro Michele, Di Pietra Gabriele, Forte Federica Lia, Genna Gloria, Giacalone Loredana, Graffeo Elisabetta, Mannone Irina Madalina, Messina Carla Maria Tiziana, Orlando Leonardo, Piacentino Rosanna, Piccione Angelo Vito, Planeta Veronica, Russo Salvatore, Sammartano Ignazio, Santoro Giuseppe, Scafura Antonio Salvatore, Titone Alberto, Trapani Giuseppina.

Sì muove la città: Armellino Antonietta Maria, Barraco Antonino Fabio detto “Nino”, Beretta Daniela Angela, Bonafede Alessandro, Bonfratello Marco, Caradonna Angela Maria, Fardella Antonino, Fazio Luca, Gaudino Celeste, Gesone Gioacchino detto “Lillo”, Giacalone Roberto, Laudicina Martina, Licari Giovanvito detto “Gianni”, Maniscalco Giovanni, Marino Nadia Rita Isabella, Meo Agata Federica, Parrinello Paola, Pellegrino Davide, Pipitone Adele, Rallo Francesco, Sturiano Donatella, Venezia Baldassare detto “Baldo”, Verini Carlo, Virzì Salvatore.

Queste le Liste a sostegno di Massimo Grillo (Sindaco Uscente)

UDC: Ferrantelli Pellegrino Guglielmo, Di Girolamo Gaspare, Mannone Francesco, Sciacca Graziella Maria, Biondo Mario, Ciaccio Caterina, D’Alberti Giuseppe, Genna Nicola, Licari Maria, Manciaracina Irene, Marchese Gaspare Giuseppe, Oddo Giuseppe, Parrinello Michele, Pipitone Carla, Pulizzi Martina, Regina Martina, Russo Fabio, Sparla Giovanna, Tumbarello Chiara Maria Pia, Veltri Teresa, Burgio Vita Maria Lucia, Pettina Rosita, Ter Zoli Sergio, Bilello Mariano.

Lilibeo Viva: Accardi Michele Maurizio, Agate Salvatore, Apelle Giorgia, Bilardello Ignazio Massimo, Ciaramidaro Francesco Claudio, Cosenza Rosanna Pia, Crimi Aurora, D’angelo Giuseppe Salvatore, Di Girolamo Roberto, Forte Giuseppe, Gambina Vito, Geretto Antonio, Laudicina Tiziana, Lombardino Paolo, Monaco Federico Francesco, Parrinello Manuela, Sammartano Nicola, Vaiarello Anna Pamela, Vinci Annalisa, Ferrera Stefania Giuseppina, Pistillo Elena, Marino Krizia, Maltese Sofia.

Liberi: Abrignani Vito Gian Paolo, Alagna Giacoma, Altaserse Antonina Luciana, Barbera Salvatore, Canova Vito Manlio Sergio, Cellura Serena Manuela, Curatolo Giuseppe, Di Girolamo Francesco, Fernandez Felice Gaspare detto Rino, Fuscelli Giacomo Emanuele, Giacalone Michela, Impiccichè Lorena, La Commare Giuseppe Salvatore, Lentini Vitalba, Mannone Rosa, Marino Giuseppe, Mezzapelle Anna Luisa detta Annalisa, Parrinello Raimondo Roberto, Pipitone Diego Massimo, Rallo Martina Antonina, Sammartano Maria Flavia, Zerilli Sveva, Barraco Giuseppe, Frazzitta Antonio.

Vivere la città: Errante Giovanni Alfredo, Casano Zeudi Maria, Sturiano Daniela Giuseppa, Mauro Aldo, Maltese Paolino detto Paolo, Marino Francesco detto Ciccio, Di Girolamo Roberta, Cuddretto Giuseppe Massimo, Maggio Felice, Vitale Giuseppa detta Giusi, Monaco Angela Romina, Licari Federica, Occhipinti Stefano Pio, Mancuso Paola, Sciacca Luisa, Patti Beatrice detta Bea, Trapani Matteo, Mannone Rossella, Pari Eugenio, Parrinello Salvatore, Alacchi Richard, Parrinello Antonino Gianluca detto Gianluca, Di Giovanni Annalisa, Gaudini Antonio.

Queste le Liste a sostegno di Giulia Adamo (già Sindaco di Marsala)

Lega: Barbera Giuseppa, Barraco Benedetta, Bertolino Daniele, Bonafede Maria Stella, Bonventre Nicola Francesco Pio, Calabrese Fabio, Curatolo Antonella Maria Rosaria, Dugo Giacomo, Fici Sofia, Foderà Gabriele, Frazzitta Antonino Salvatore, Genna Rosanna, Guarrato Giovanni, Lombardo Michelangelo detto Settefilara, Maiorana Pietro Alessandro detto Pappalardo, Martorana Salvatore, Piccione Duilio, Puleo Martino, Ragusa Mario, Raineri Carla, Rodriquez Valentina, Sata Agostino, Struppa Francesco, Trono Anna Lisa.

Movimento Popolare Arcobaleno: Grasso Sebastiano, Crimi Luana, Sinacori Fabio Francesco, Bianco Bartolomeo, Angileri Alberto Davide, Audisio Marco, Calandro Michele, Candela Pierangela, Chiavetta Cateno, Errera Elisabetta, Gargano Giuseppe, Genna Mary, Gentile Giovanni, Giacalone Gianfranco, Giacalone Maria Immacolata, Laudicina Vincenzo, Li Causi Antonio Abele, Liuzza Francesco, Lupo Gioacchino, Mazzeo Elisabetta, Pocorobba Vito, Romano Paola, Russo Mario Riccardo Salvatore, Spedale Maria Cristina.

Coraggio e Passione: Adamo Salvatore Gabriele, Alagna Francesco Angelo, Buffa Manila, Cordaro Giuseppe, Crescione Angelo Salvatore, Domingo Vincenzo Eugenio Guido detto Enzo, Laudicina Sofia, Lazzari Yency Danelly, Licari Gianluca, Lombardo Dario, Morsello Antonella, Ottoveggio Oreste Giuseppe detto Pino, Pizzo Rosa Alba, Riggirello Gianpaolo, Sammartano Francesca Antonella, Sofia Andrea, Amodeo Giuseppe, Melodia Tommasa, Casano Giuseppina, Torrente Francesco Sergio, Galfano Giovanna.

Noi Moderati-Noi Marsalesi: Alagna Walter, Gerardi Guglielmo Ivan, De Vita Vincenzo detto Enzo, Lombardo Maria Luisa, Stabile Alessandra, Catronovo Caterina, Titone Antonella Anna Maria, Di Girolamo Katia, Iannarino Francesco Giuseppe, Papadia Noemi, Sturiano Marilena, Tumbarello Elio, Aula Antonino, Greco Filippo Marco Antonio, Piccione Vincenzo, Pulizzi Anna Maria, Daidone Paola Anna Patrizia, Angileri Giovanni, Indelicato Antonina Federica, Patti Patrizia, Piccione Michele Salvatore.

Forza Italia: Arrigo Marco, D’Angelo Vincenzo, De Vita Alessio, Di Girolamo Elita, Fontana Antonino Emanuele, Giacalone Francesco, Greco Salvatore, Lo Cascio Loredana, Maltese Paola, Martinico Elia Francesca, Medusa Benedetta, Milazzo Vito, Morsellino Paolo, Papa Stefania, Panetteri Mauro, Parisi Caterina Melania, Parrinello Arianna Agata, Ragona Marco Pasquale, Romeo Daniela Giovanna, Sturiano Vincenzo Patrizio, Zerilli Maria Grazia, Marino Antonella, Marino Maria Concetta.

Fratelli d’Italia: Giancarlo Bonomo, Francesco Bonafede Emmanuel, Francesco Fortunato Salvatore Canino detto “Franco”, Francesco Carini detto “Ciccio”, Marta Carveni, Bernardo Casuccio, Valeria Cusimano, Maria Elena Di Dia, Giuseppe Ferrera, Katiuscia Lazzara, Ignazio Emanuele Marino, Namio Eliseba Cristina detta “Elycri”, Giuseppe Norrito, Marcello Paladino Ombra, Giuseppa Valentina Piccione detta “Giusi”, Enrica Lucia Pilato, Leonardo Pugliese detto “Lele”, Marilena Rallo, Maria Pia Todaro, Antonio Tumbarello, Vita Vultaggio, Giuseppe Vinci, Vanessa Iascone.

Questa la Lista a sostegno di Leonardo Curatolo

Marsala Futura: Curatolo Leonardo, Abate Giovanni, Amato Giacomo Elvio, Bojic Silvana, Celi Elda Maria, D’Agostino Carla, De Maria Martina, Ficarra Aurora, Guirreri Filippo detto Filippo, Guirreri Nicolo’ detto Nicolo’, Guirreri Veronica Giuseppa Pia, Ippolito Rosa, La Bella Paolo, Licari Baldassare detto Erino, Maniscalco Giuseppe, Ottoveggio Ornella Lucia, Patti Andrea, Piccione Caterina, Pipitone Vincenzo, Scillia Michele, Sorrentino Innocenzo Giuseppe, Tarchoun Matteo, Liuzzi Giovanni Pietro, Pipitone Andrea.

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