Elevati verbali per 12 mila euro, sequestrati ricci e liberati in mare a Favignana

Pesca di frodo in area protetta e raccolta di ricci più del numero consentito hanno portato la Guardia costiera ad elevare verbali per 12 mila euro. Pescato dato in beneficienza, mentre i ricci, ancora vivi, sono stati liberati in mare

Nel corso di attività di controllo da parte del

la Guardia Costiera di Favignana sono state riscontrate, nel mese di gennaio, diverse condotte illecite sotto il profilo amministrativo e penale relative a violazioni della normativa che disciplina la pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta. Sono stati elevati 3 processi verbali amministrativi per un importo complessivo di 12 mila euro ed inoltre i trasgressori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

I ricci di mare sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e reimmessi in mare in quanto ancora in vita. le altre specie ittiche, dopo essere state sottoposte a visita da parte del servizio veterinari dell’ASP di Trapani che ha certificato l’edibilità sono state donate in beneficienza. I predetti interventi posti in essere dal personale Militare della Capitaneria di Porto di Trapani, si inquadrano nell’ambito della costante attività di controllo dell’area marina protetta “Isole Egadi” al fine di prevenire e reprimere ogni condotta illecita in materia.