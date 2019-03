E’ nata l’Associazione “Trapani Centro”, giovani imprenditori insieme all’insegna del cambiamento

Tanta energia e voglia di fare da parte di giovani imprenditori determinati a lavorare insieme all’insegna del cambiamento.

Si chiama “Trapani Centro” e raggruppa un folto numero di imprenditori che hanno come principale obiettivo la valorizzazione e la salvaguardia del Centro stesso, cuore pulsante della città.

<< E’ arrivato il momento di rivalutare il nostro centro storico attivando tutta una serie di iniziative per ridare vita ad una delle zone più belle e di interesse turistico del nostro comprensorio, dicono i fondatori descrivendo la mission dell’associazione >>.

Si tratta di titolari di locali, giovani che hanno scelto di investire sulla loro terra piuttosto che volare verso destinazioni che ad oggi forniscono molte più opportunità lavorative. Da anni il centro storico di Trapani vive un forte calo della movida riconducibile a diversi fattori.

Da una parte il crollo delle presenze a livello turistico che influisce non poco sull’economia della città, d’altra parte una politica fondata su forti restrizioni alla diffusione sonora ed una totale assenza di eventi di certo non ha giovato alle tasche di tutti i commercianti che ad oggi si dicono <<stanchi di aspettare il cambiamento>> e decidono di prendere in mano la situazione creando, appunto, un’associazione attraverso la quale avere maggior voce in capitolo nel dialogo con l’amministrazione e la possibilità di stare in prima linea nell’organizzazione e gestione del centro, che di certo gode di un potenziale molto elevato, soprattutto in considerazione del fatto, che ad oggi, tanti sono i posti di lavoro garantiti da tutte le attività che ne fanno parte e tanti sono quelli che si potrebbero venire a creare sfruttando al massimo le sue potenzialità.

La sicurezza in strada, la pulizia e l’organizzazione di eventi sono solo alcuni dei punti presenti nel programma che questo intraprendente gruppo di imprenditori si propone di realizzare per riportare entusiasmo ed interesse verso la città.

<<Da tempo lavoriamo a questo progetto – sottolinea il presidente Marina Biondo – e siamo molto entusiasti nel vederlo finalmente realizzato. Tutti i commercianti che vorranno associarsi saranno i benvenuti. Sono tante le cose da migliorare ed altrettante sono le iniziative che possono trovare spazio nella programmazione estiva che stiamo realizzando raccogliendo idee e proposte. Siamo aperti e disponibili alla collaborazione con quanti vorranno cooperare con noi proponendo idee interessanti da inserire nel progetto che verrà sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.>>

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook “ Trapani Centro”.