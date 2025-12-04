Rilevante Evento culturale a Roma con la presentazione del libro “…E la luna rispose”, un viaggio tra arte, astrologia e racconti fiabeschi firmato Massimo Bomba e Antonella Sotira Frangipane, presso Margutta Home.

In una suggestiva cornice di arte e astrologia, giovedì pomeriggio del 27 novembre 2025 gli eleganti ambienti del Margutta Home, in via Margutta 55 a Roma, hanno ospitato un evento culturale di grande fascino: la presentazione del volume …E la luna rispose. Taccuino notturno di visioni fiabesche e intuizioni astrologiche. L’opera, edita da Bastogi Libri, nasce da una collaborazione a quattro mani tra due figure eclettiche: Massimo Bomba, maestro stilista, pittore e astrologo romano di lunga data, e Antonella Sotira Frangipane, avvocato, promotrice culturale e studiosa di discipline interdisciplinari.

L’appuntamento, scattato intorno alle 18:30 con il vernissage della mostra di Bomba Visioni fiabesche e intuizioni astrologiche (visitabile fino al 30 novembre), ha regalato al pubblico un viaggio interdisciplinare tra storia, miti e cosmo. Il libro, un saggio che intreccia antroposofia e astri, indaga la semiotica astrale e la semiologia per svelare l’esigenza umana di “conoscere l’invisibile”. Bomba e Sotira Frangipane ripercorrono notti insonni sulle biografie e i temi astrali di quindici personaggi storici illustri – da Luigi XIV a Napoleone, da Caterina di Russia a papa Leone X, Lorenzo il Magnifico e il giurista Montesquieu – rivelando il “motto di impresa esistenziale” di ciascuno, in una “mappatura esistenziale” che Gabriella Marucci, antropologa, ha definito ossimoro di “profonda leggerezza” in una presentazione precedente.

Permeato da riferimenti a discipline esoteriche e psicologiche di alto livello – dall’antroposofia di Rudolf Steiner alla psicosintesi di Roberto Assagioli, fino alla matematica stellare di Luisa de Giuli –, il volume accosta con audacia fiabe dell’infanzia ai segni zodiacali. Ne scaturisce un taccuino notturno di intuizioni oniriche e visioni fiabesche, che invita il lettore a scoprire il proprio ruolo nel mondo.

Al Margutta Home, polo culturale dove era in corso la mostra del maestro Bomba – uno degli artisti più versatili della moda italiana, con tele dai colori vivaci e tratti accattivanti –, le opere hanno creato lo scenario ideale per le tematiche del libro. Lo stilista, noto per le sue rubriche radiofoniche e televisive, ha incantato gli ospiti con aneddoti astrologici, rievocando miti e chiarendo curiosità.

Antonella Sotira Frangipane, presidente di IusArteLibri, ha guidato il pubblico tra i simboli, spiegando come l’indagine sugli astri e le costellazioni familiari aiuti a decifrare il passato e anticipare successi futuri. La serata, primo passo del progetto itinerante “Lettere Lunari” ideato dagli autori per colmare la distanza tra testa e cuore, si è chiusa con un brindisi elegante. Tra gli ospiti, volti noti della cultura e della società romana: Maria Teresa Fabris, il cantante Ulysses Borgia, il marchese Carlo Alvise Crispolti e il soprano Alessandra Gioia

Alberto Di Paola

