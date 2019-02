E’ deceduto il giornalista Enzo Tartamella. Il cordoglio di Assostampa Trapani, Marsala News e Mimmo Turano

E’ deceduto dopo una lunga malattia Enzo Tartamella, uno dei decani dei giornalisti trapanesi. Per tanti anni responsabile della redazione trapanese del Giornale di Sicilia, dove ha formato diverse generazioni di giornalisti, è stato da esempio per competenza e capacità professionali.

I funerali si terranno domani a Trapani presso la Chiesa di San Lorenzo (Cattedrale) alle ore 15:30

L’Assostampa di Trapani, di cui Tartamella è stato anche segretario, lo ricorda con commozione ed è vicina alla famiglia, in particolare ai figli Massimiliano, Roberto e Davide.

La redazione di Marsala News, nel stringere un forte abbraccio attorno ai familiari del collega scomparso esprime cordoglio . Riposa in pace Enzo

L’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano esprime, in una nota, il suo cordoglio per la scomparsa del giornalista Enzo Tartamella, per molti anni a capo della redazione trapanese del Giornale di Sicilia, morto oggi a 77 anni. “Con Enzo Tartamella – scrive Turano – scompare un amico e un punto di riferimento del giornalismo trapanese. Uno scrittore che ha arricchito il nostro patrimonio culturale e sociale con il suo impegno intellettuale. Per decenni Tartamella ha raccontato con grande autorevolezza e massima correttezza il nostro territorio e con le sue indiscusse capacità è stato maestro per molti. Alla sua famiglia – conclude l’Assessore – la mia commossa vicinanza”.