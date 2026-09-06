Due morti e feriti alla Monte Erice, finisce in tragedia la 68^ cronoscalata

La Peugeot 308 TCR con numero di gara 54 ha travolto le persone nei pressi della postazione 9 del percorso.

La 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice si è trasformata in tragedia. Un’auto da corsa è uscita di strada alla postazione 9 del percorso, investendo alcune persone. Il bilancio è di due spettatori di 18 e 20 anni morti e di un commissario di gara in ospedale con codice rosso. Le generalità non sono state ancora rese note.

L’incidente è avvenuto a metà tracciato, intorno a metà mattinata. La vettura protagonista dell’uscita di pista è la Peugeot 308 TCR con numero di gara 54, pilotata da Marco Nicoletti. Le dinamiche sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al direttore di gara Fabrizio Fondacci e ai sanitari.

La competizione, iniziata alle 8 di questa mattina, è stata immediatamente sospesa. Organizzata dall’Automobile Club Trapani, la cronoscalata è valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), il campionato italiano velocità montagna (CIVM) e il tricolore auto classiche. Erano 260 gli equipaggi iscritti, di cui 153 vetture e 107 storiche presenti al via. Non sono ancora note le condizioni del pilota né l’identità completa delle vittime.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…