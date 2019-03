Dopo 38 anni nuovamente insieme gli alunni della Fanciulli di Petrosino

Sono passati 38 anni, ma la gioia di ritrovarsi è stata unica e vera. Qualche ruga in più ma un sentimento sincero ha fatto sì che la classe della Scuola Elementare del plesso “Fanciulli” di Petrosino guidata ai tempi dalla Maestra Piera Sammartano, si ritrovasse numerosa per una bellissima cena. Il ritrovo è stato fissato al ristorante pizzeria “TUDISCO” a Strasatti di Marsala.

É stata una serata che ha avuto l’effetto immediato di un salto indietro nel tempo. Ed eccoci ritrovati “bambini”, a ridere e a scherzare con gioia ed allegria, con la stessa spensieratezza di allora…. come se il tempo, per “magia”, fosse andato a ritroso e per un attimo siamo ritornati ad essere gli alunni dell’anno scolastico 1980/81 del plesso “Fanciulli”

In pratica dopo 38 anni, grazie ai social network, si sono ritrovati 17 alunni. All’appello mancavano due alunne… in quanto una vive in Olanda e l’altra al momento della cena si trovava fuori sede. É stata una serata emozionante, divertente, animata dal ricordo di tanti aneddoti simpatici…

A fine serata si sono salutati tutti con la promessa di rincontrarsi al più presto.

Sono presenti nella foto:

Baiata Mariarita

Billardello Mario

Bonafede Silvana

De Lisi Salvatore

Di Giovanni Piero

Di Girolamo Vinvenzo

Falco Giovanni

Genova Antonio

Lazzara Vito

Marino Caterina

Marrone Giovanna

Morello Simone

Patti Rosalinda

Pipitone Caterina

Santo Angela

Sciacca Annamaria

Zichittella Caterima