Donazione Organi, un Convegno il15 Novembre 2025 a Marsala

Un Convegno a Marsala sulla Donazione Organi il 15 Novembre 2025. Il Lions Club punta sulla riflessione: “Dalla morte alla vita” con testimonianze per informare e promuovere un gesto che salva la vita

Il Lions Club Marsala organizza per sabato 15 novembre 2025 il convegno “Dalla morte alla vita: il miracolo del Dono”. L’appuntamento è alle 17.00 presso il Complesso Monumentale San Pietro a Marsala. L’evento vuole accendere i riflettori sul tema della donazione degli organi, un gesto di solidarietà che trasforma il dolore in una nuova opportunità di vita.

Il presidente del Lions Club Marsala, Antonino Arangio, sottolinea l’importanza di informare i cittadini. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Marsala Massimo Grillo e delle autorità sanitarie locali, interverranno medici specialisti del settore. La Dott.ssa M. Tirtino, neurochirurgo e delegato Lions, parlerà del concetto di morte cerebrale, base scientifica e legale per la donazione.

A seguire, la Dott.ssa F. Rodriguez, anestesista-rianimatrice e referente per il prelievo di organi all’ospedale di Marsala, illustrerà le procedure di accertamento e prelievo. Sarà un momento tecnico ma accessibile, per fare chiarezza su un processo delicato e regolato da protocolli rigorosi.

Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato alle testimonianze di donatori e trapiantati. Storie vere che mostreranno l’impatto concreto della donazione, un gesto che permette di salvare fino a sette vite. Queste voci daranno un volto umano a un tema spesso percepito come solo medico.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Scuderi, Presidente del II Circolo del Distretto Lions Sicilia. La moderazione è affidata a Vincenzo Pantaleo, medico di famiglia e referente salute del club. L’incontro si propone di sfatare falsi miti, rispondere a dubbi frequenti e promuovere una scelta consapevole.

Partecipare all’evento del 15 novembre a Marsala è un modo per compiere il primo passo verso una decisione informata. La donazione di organi è un atto di civiltà, che dimostra come dalla fine possa nascere un nuovo inizio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...