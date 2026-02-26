Domenica i Mezzotono al Sollima di Marsala

Il quintetto pugliese dei Mezzotono proporrà un viaggio globale tra bossa nova e cinema italiano, senza strumenti musicali. L’evento si inserisce nella prestigiosa XXVI Stagione Concertistica, un cartellone imponente composto da 18 concerti, sapientemente divisi in due parti da 9 appuntamenti ciascuna.

Il sipario del Teatro Comunale Eliodoro Sollima si apre, domenica 1 marzo, su un paradosso acustico che sa di magia — un’intera orchestra che viaggia senza bauli, senza archi e senza ottoni. L’Accademia Beethoven, sotto l’attenta guida del Presidente Giuseppe Lo Cicero e del costante impegno del Consiglio Direttivo, porta a Marsala i Mezzotono, la “Piccola orchestra italiana senza strumenti” che ha trasformato il minimalismo della voce umana in un kolossal sonoro da Guinness World Records.

L’evento si inserisce nella prestigiosa XXVI Stagione Concertistica, un cartellone imponente composto da 18 concerti, sapientemente divisi in due parti da 9 appuntamenti ciascuna. Un progetto di ampio respiro culturale reso possibile grazie alla compartecipazione del Comune di Marsala, del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo, che riconoscono nell’attività dell’Accademia un presidio di eccellenza artistica per l’intera isola.

I Mezzotono non offrono solo musica a cappella; propongono un “teatro canzone” intriso di ironia. La formazione pugliese — Chiara Ceo, Grazia Lombardi, Fabio Lepore, Marco Di Nunno e Andrea Maurelli — arriva in Sicilia forte di una cittadinanza globale acquisita in oltre 70 Paesi. Il programma di sala previsto per il Sollima è un’antologia del mondo: dalla spiritualità di Gracias a la Vida di Violeta Parra al ritmo del Medley Brazil di Ary Barroso, toccando la polifonia di William Mundy con Sive Sive. Il viaggio prosegue con le note cinematografiche di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, l’energia di Circle of Life di Elton John e l’eleganza di Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Non mancheranno guizzi pop come il Medley Turbolenza di Raf o la geniale Cime de Rape.

Se la prima parte della stagione abiterà l’intimità del Teatro Sollima, la seconda parte oltre al Comunale riserva due Special Event al monumentale Teatro Impero per accogliere il grande pubblico. Due date da segnare in rosso: l’11 ottobre con il soprano Susanna Rigacci, voce storica di Morricone, e il 22 novembre con la leggenda del jazz tradizionale Lino Patruno.

Per non perdere l’occasione di vivere la cultura come esperienza condivisa, è possibile acquistare i biglietti o richiedere informazioni al 320.6905330 oppure consultando il sito ufficiale www.accademiabeethoven.it

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento...