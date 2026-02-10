Domani a Marsala l’Accademia Beethoven presenta la XXVI Stagione Concertistica

Ritorna la grande musica a Marsala, l’Accademia Ludwig Van Beethoven presenterà domani, giovedì 12 febbraio, il cartellone con 18 appuntamenti. Nella conferenza stampa sarà presentata anche la rassegna “Jazzando” e gli spettacoli gratuiti per scuole e centri socio ricreativi



Sarà presentata giovedì 12 febbraio, alle ore 11.00 nella sala conferenze del Comune di Marsala, la XXVI Stagione Concertistica organizzata dall’Accademia Ludwig Van Beethoven. Alla conferenza stampa interverranno il sindaco Massimo Grillo, gli assessori Ignazio Bilardello (Sport e Spettacolo) e Salvatore Agate (Turismo), il Presidente dell’Accademia Cav. Giuseppe Lo Cicero e il Consiglio Direttivo. In videoconferenza interverranno diversi artisti del ricco cartellone, tra i quali Lino Patruno, Susanna Rigacci, Salvo Miraglia ed altri. La stagione, che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Assessorato allo Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Marsala, propone 18 spettacoli, di cui 16 avranno luogo al Teatro Comunale Eliodoro Sollima e 2 al Teatro Impero. La grande novità del 2026 è la rassegna “Jazzando”, un ciclo di sette concerti dedicati alle diverse sfumature del genere all’interno della Stagione Concertistica. Ad arricchire l’offerta, altri 8 appuntamenti di musica dal vivo gratuiti nelle scuole e nei centri socio-ricreativi, segno di un impegno culturale che punta all’inclusività.

Il presidente dell’Accademia, il maestro Giuseppe Lo Cicero, anticipa i toni di un’annata speciale: “questa ventiseiesima edizione rappresenta un passo avanti ambizioso nel nostro percorso, abbiamo alzato ulteriormente il livello, mantenendo prezzi modici (a partire da 5 euro). Inoltre abbiamo consolidato la tradizione classica e lirica con il jazz, una rassegna intitolata ‘Jazzando’, che rispecchia il desiderio di dialogare con nuovi pubblici. Porteremo a Marsala nomi di prestigio internazionale e giovani eccellenze, sempre nel segno della massima qualità artistica. Il supporto del Ministero della Cultura e dell’Assessorato allo Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Marsala ci onora e ci sprona a fare ancora meglio. La musica, per noi, deve essere un bene accessibile e alla portata di tutti, ecco perché porteremo note e emozioni anche fuori dai teatri, in contesti sociali preziosi”.

Tra i sedici eventi in programma al Sollima, alcuni si annunciano come imperdibili come il primo della stagione: domenica 22 febbraio “Jazzando” con il pianista Paolo Di Sabatini per la sua sensibilità e il fraseggio elegante. Il 29 marzo, il pianista ucraino Michael Bulychev Okser, dotato di una tecnica straordinaria, affronterà pagine del repertorio romantico con una potenza espressiva che lascia il segno. L’11 aprile, il recital della chitarrista Ivana Oliva sarà un’esplorazione raffinata attraverso secoli di musica, dalla rinascimentale alla contemporanea, dimostrando tutte le sfumature dello strumento. Il 17 maggio, la Chamber Orchestra diretta dal maestro Salvo Miraglia, con i solisti Carmen Barone e Francesco La Spada, proporrà un emozionante viaggio tra le più belle “Arie napoletane”. Miraglia, esperto direttore, è capace di esaltare la melodiosità e la passione di questo repertorio senza tempo. Il 18 ottobre, “Jazzando” porterà il calore del Brasile con l’Eddy Palermo Brazilian Jazz Trio e la voce di Camilla Noci. Il chitarrista Palermo, interprete raffinato, condurrà il pubblico tra le sofisticate atmosfere della bossa nova e i ritmi trascinanti della samba jazz. La voce suggestiva di Camilla Noci completerà questo viaggio sensuale in un universo musicale di pura seduzione ritmica ed emotiva.

Il 6 dicembre “Jazzando” con Mauro Carpi Quartet chiuderà la rassegna jazz al Sollima. Il violinista, compositore di raffinata sensibilità, guiderà l’ensemble in un dialogo tra jazz moderno e suggestioni mediterranee, offrendo un suono elegante e profondamente narrativo.

Due saranno i grandi appuntamenti al Teatro Impero, veri “special events” per intenditori e non solo. L’11 ottobre, il soprano Susanna Rigacci, una delle voci più versatili e acclamate del panorama nazionale nonché interprete storica e prediletta del Maestro Ennio Morricone, salirà sul palco per un concerto-evento. Accompagnata dall’Orchestra della Compagnia Lirica Siciliana diretta da Salvo Miraglia, la Rigacci canterà le indimenticabili colonne sonore di Morricone e di Nicola Piovani, in un ideale abbraccio tra i due grandi Oscar italiani, per poi spaziare tra classici immortali di Gershwin e Bernstein. Sarà più di un concerto: un emozionante viaggio nella grande musica per il cinema e nel repertorio sinfonico-popolare, reso unico dalla voce di un’artista che di quella musica è stata, e resta, protagonista assoluta. Il 22 novembre, la rassegna “Jazzando” vivrà il suo momento clou al Teatro Impero con Lino Patruno e la sua storica band. Patruno, leggenda vivente e custode del jazz tradizionale italiano, incarna con la sua figura lo spirito autentico del dixieland e dello stile New Orleans. La sua band, un ensemble di virtuosi affiatati, riproduce con irrefrenabile energia e precisione il sound delle origini, dove clarinetto, cornetta e banjo creano un perfetto contrappunto ritmico. La serata sarà un viaggio emozionante nelle atmosfere dello swing, tra blues malinconici e ritmi travolgenti, guidati dal massimo esperto di questa intramontabile tradizione. Un connubio perfetto tra rigore musicale e puro, contagioso divertimento.

Il presidente Lo Cicero non usa giri di parole sull’importanza di presenziare a questi due grandi appuntamenti. «Per le serate al Teatro Impero con Susanna Rigacci e Lino Patruno consiglio caldamente di acquistare i biglietti in anticipo tramite il circuito Tickettando — così da garantirsi il posto migliore — e vivere due esperienze musicali destinate a restare nel cuore. Sono occasioni speciali, con artisti di caratura internazionale che meritano il sold out». La biglietteria per la XXVI Stagione Concertistica, che debutterà il 22 febbraio, è già operativa. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.00. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile contattare i numeri 320.6905330, 0923719545 o consultare il sito www.accademiabeethoven.it.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento...