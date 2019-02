Diventerà bellissima, sabato pomeriggio a Trapani, il primo congresso provinciale

Sabato pomeriggio, si celebrerà presso la Sala Ligny del Crystal Hotel di Trapani il I Congresso provinciale di Diventerà Bellissima, che sarà presieduto dall’On. Giusy Savarino, Presidente della Commissione “Ambiente e territorio” dell’A.R.S.

Negli ambienti politici del Movimento Politico fondato dal presidente della Regione Nello Musumeci fervono i preparativi per l’atteso appuntamento congressuale, che coinvolgerà centinaia di iscritti al movimento. Diventerà bellissima, nato a supporto della candidatura a Presidente di Musumeci (elezioni del Novembre 2017) ha assunto da subito il ruolo di una forza politica che lavoro al servizio della Sicilia e dei siciliani con onore, ma allo stesso tempo con il gravoso onere di governare una Regione che per troppo tempo è stata lontana da scelte oculate.

Diventerà Bellissima in provincia di Trapani è stata guidata sinora dall’Avv. Paolo Ruggieri, eletto Coordinatore provinciale nell’Aprile scorso, il quale nella relazione di fine mandato relazionerà anche sull’esponenziale sviluppo e sul radicamento del movimento in questo territorio.

“Sono onorato e lieto della fiducia che mi è stata data nel guidare il movimento politico in provincia di Trapani che ha contribuito all’elezione dell’on. Nello Musumeci a Presidente della Regione Sicilia – ha dichiarato Paolo Ruggieri – . In questo ultimo anno siamo cresciuti e lo dimostra la costituzione del decimo Circolo territoriale di #diventeràbellissima, fondato in settimana a Pantelleria, affidato alla guida del Presidente Michelangela Silvia, nonché di Marco Bruno e Sergio Licari, che compongono il Direttivo. Auspico che l’imminente Congresso provinciale – conclude Ruggieri – metta in luce le migliori energie del nostro movimento e dia lo spunto per una ulteriore crescita dello stesso, affinchè la Sicilia diventi davvero bellissima per come noi la vogliamo”.