“Disabilità e archeologia: prospettive educative” se ne parlerà il 10 maggio 2019 al Museo Lilibeo

Venerdì 10 maggio alle ore 10.00, il Museo archeologico regionale Lilibeo promuove, in collaborazione con l’Associazione Amici del Parco Archeologico di Marsala, un seminario sul tema Disabilità e archeologia: prospettive educative, tenuto da Dario Scarpati, archeologo esperto in accessibilità museale.

L’iniziativa, rivolta a formatori e docenti dei ragazzi con disabilità di ogni ordine e grado di scuola, si inserisce tra le attività formative di Educazione permanente dell’anno scolastico in corso. L’evento è rivolto anche agli operatori dei servizi sociali e delle associazioni sociosanitarie. La mattinata sarà articolata in due differenti momenti: la lezione introduttiva e a seguire i

Laboratori tattili e sensoriali, per vivere un’esperienza di visita che susciti emozioni. L’attività formativa intende far conoscere il Museo come luogo dinamico di apprendimento, studio e divertimento, attraverso percorsi sensoriali che possano coinvolgere tutti, anche persone con disabilità.

Dopo questa prima fase sperimentale, dedicata ai formatori, si prevede di realizzare all’inizio del prossimo anno scolastico, un progetto dedicato all’accessibilità museale, che vedrà coinvolti più direttamente i ragazzi, con la partecipazione delle associazioni che si occupano di disabilità e vari tipi di disagio.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti