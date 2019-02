Derubò una coppia di turisti a Marsala, incastrato dalle telecamere è stato assicurato alla Giustizia

Era la fine di maggio dello scorso anno (2018), quando una coppia di turisti americani – in vacanza nella provincia trapanese – si presentava presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Marsala per denunciare di essere stati derubati di tutti i loro averi. I due statunitensi, di ritorno da una passeggiata per le vie del centro di Marsala, trovarono la loro automobile, presa a noleggio per l’occasione e parcheggiata in zona Porta Nuova, con un vetro in frantumi e completamente svaligiata.