Marsala, Petralia ha incantato il pubblico del Sollima con Rachmaninov e Prokof’ev

Ieri sera il Teatro Sollima di Marsala ha ospitato un concerto che rimarrà a lungo nella memoria del pubblico. Daniele Petralia, pianista di fama internazionale, ha regalato una performance di altissimo livello, portando in scena le opere di due giganti della musica russa: Sergej Rachmaninov e Sergej Prokof’ev. L’evento, organizzato dall’Accademia Beethoven nell’ambito della sua prestigiosa XXV Stagione Concertistica, ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell’Accademia nella diffusione della cultura musicale in Sicilia e oltre. Petralia, definito da Vladimir Ashkenazy come un artista dal “virtuosismo straordinario e dalla presenza scenica magnetica”, ha conquistato la platea sin dalle prime note. Il programma si è aperto con i 6 Musical Moments op. 16 di Rachmaninov, capolavori in miniatura che hanno spaziato dalla malinconia struggente dell’Andantino alla maestosità del Maestoso in Do maggiore. A seguire, tre preludi dall’op. 23, tra cui il celebre Prelude in Do minore, hanno immerso il pubblico nel lirismo profondo e nella potenza espressiva del compositore.

Nella seconda parte della serata, Petralia ha affrontato la modernità di Prokof’ev con la Sonata n. 7 op. 83, nota come “Sonata di Guerra”. Un’opera inquieta e travolgente, che ha spaziato dall’Allegro inquieto al lirico Andante caloroso, per culminare nel frenetico Precipitato, un’esplosione di ritmo e dinamismo che ha lasciato il pubblico senza fiato. Due anime a confronto: Rachmaninov, con il suo romanticismo tardivo e la sua capacità di trasportare l’ascoltatore in un universo di struggente bellezza, e Prokof’ev, audace innovatore, capace di unire tradizione e avanguardia in un linguaggio musicale unico. A sorpresa, dopo i tumultuosi brani russi, Petralia ha regalato un bis indimenticabile con il Notturno postumo in Do minore di Chopin. Un contrasto potente: dalla virtuosistica Sonata di Prokofiev a questa perla intima e malinconica. Le sue mani hanno sussurrato più che suonare il pianissimo finale che, svanito nell’aria, ha lascianto un silenzio carico di emozione prima degli applausi. Un brano fuori dal programma che ha regalato uno dei momenti più grandi della serata. Il Maestro Giuseppe Lo Cicero, Presidente dell’Accademia Beethoven, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la serata: “Daniele Petralia ha regalato al pubblico un’esperienza di rara intensità. La sua interpretazione di Rachmaninov e Prokofiev è stata un momento di grande emozione, che conferma il ruolo centrale della nostra Stagione Concertistica nella diffusione della cultura musicale. Siamo orgogliosi di portare a Marsala artisti di questo calibro e di celebrare così il nostro venticinquesimo anno di attività”.

La XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, patrocinata dalla Città di Marsala, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, si conferma come un punto di riferimento per la musica classica in Sicilia e non solo. Con questo concerto, l’Accademia ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel portare a Marsala artisti di livello mondiale, offrendo al pubblico occasioni uniche per vivere la grande musica dal vivo. Domenica 30 marzo, il Teatro Sollima tornerà a vibrare di musica con il chitarrista Francesco Tizianel, noto per il suo repertorio ricco e variegato, caratterizzato da atmosfere evocative. Tizianel, chitarrista, compositore e arrangiatore di fama, porterà sul palco un viaggio musicale che spazia attraverso diversi stili, regalando al pubblico momenti di pura poesia sonora. Tizianel, Direttore del settore di chitarra acustica presso l’Istituto di Musica della Pedemontana, è un artista capace di incantare con la sua tecnica raffinata e la sua sensibilità interpretativa.

Vi aspettiamo al Teatro Sollima per continuare a celebrare insieme la bellezza della musica e il nostro quarto di secolo di impegno culturale – dice il Maestro Locicero. Non perdete l’occasione di vivere un’altra serata indimenticabile. Francesco Tizianel è un artista straordinario, e il suo concerto sarà un’esperienza unica.”. L’Accademia Beethoven, con il suo direttivo e il suo Presidente, continua a scrivere pagine di storia della musica, portando a Marsala eccellenze artistiche e regalando al pubblico emozioni senza tempo.

