L’imprenditrice originaria di Petrosino presenta a Villa Favorita il nuovo marchio di cosmetica e la rete dedicata ai consulenti di bellezza

​Domenica 29 novembre 2026 Villa Favorita a Marsala ospiterà la prima convention nazionale di Cristina Licari Beauty. L’appuntamento, in programma dalle 10:00 alle 13:00, segna il debutto pubblico del nuovo marchio dedicato alla cosmetica e alla cura della persona, ideato dall’imprenditrice originaria di Petrosino.

​La mattinata servirà a illustrare i programmi futuri dell’azienda e le modalità per entrare nella rete commerciale. Accanto alla presentazione delle linee di prodotto, l’iniziativa punta infatti a reclutare e formare nuovi consulenti attraverso il modello della vendita diretta, creando occasioni di lavoro e crescita professionale. Per i partecipanti sono inoltre previste novità e sorprese legate all’avvio delle attività.

​La scelta della città lilibetana nasce dal legame della fondatrice con il territorio trapanese. Dopo aver conseguito la laurea in Economia all’Università di Pisa, Licari ha diviso la propria carriera tra la Toscana e la Sicilia. Negli ultimi dieci anni ha guidato un’agenzia di marketing attiva in entrambe le regioni, maturando un’esperienza che oggi confluisce nella nascita di Cristina Licari Beauty.

​”Tornare nella mia Sicilia per presentare questo progetto è per me un’emozione speciale”, spiega l’imprenditrice commentando l’iniziativa. “Ho sempre creduto che con determinazione, passione e coraggio si possano realizzare grandi cose. Oggi desidero condividere questa opportunità con altre persone, perché ogni grande progetto nasce da un sogno in cui si sceglie di credere”. Con la tappa marsalese prende così il via la fase operativa del marchio, che parte dalla terra d’origine della sua fondatrice per strutturare la propria rete nazionale.

​Alberto Di Paola

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