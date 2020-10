Coronavirus, un morto e 34 nuovi positivi nel trapanese

Situazione coronavirus in provincia di Trapani aggiornamento alle ore 10 di oggi, lunedì 12 ottobre 2020

Continuano ad aumentate le mortalità e il numero dei positivi al coronavirus nel trapanese. Un nuovo morto, il diciottesimo dall’inizio della pandemia, si é registrato negli ultimi 3 giorni a Salemi che si conferma la cittadina che fin ora ha più pagato in vite umane Il coronavirus in provincia di Trapani. Il totale casi attuali positivi é salito a 355 persone (il dato è al netto di decessi e guarigioni) contro i 321 di venerdì ultimo scorso.

Secondo il bollettino quotidiano dell’Asp di Trapani, in questi 3 giorni é pure aumentato il numero delle persone “guarite” che in questo territorio sono passati da 345 a 356. Praticamente 34 nuovi positivi e 11 “guariti” In tre giorni nel trapanese. Le città più colpite sono Trapani, Marsala, Salemi ed Alcamo

i 355 attuali positivi sono così distribuiti in ambito provinciale: Alcamo 36; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 8; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 5; Castelvetrano 29; Custonaci 2; Erice 20; Favignana 4; Gibellina 1; Marsala 49; Mazara del Vallo 26; Paceco 2; Pantelleria 3; Partanna 13; Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 42, Santa Ninfa 2; Trapani 67; Valderice 16; Vita 1, San Vito Lo Capo 4; Petrosino 2.

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19. Ricoverati in Terapia Intensiva 2. Ricoverati non in Terapia intensiva 30. Isolamento domiciliare obbligatorio 323. Totale guariti 356. Decessi 18. Totale tamponi effettuati 33.717. Test sierologici su personale sanitario 10.544 . Test per ricerca antigene 6.738.

I dati sopra riportati sono ufficiali, poiché diffusi dall’Asp di Trapani. L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.