Coronavirus, oggi: 73 positivi nel trapanese, aggiornamento 1 aprile

Coronavirus la situazione in provincia di Trapani resta quasi invariata, rispetto a ieri

L’aggiornamento alle ore 17:00 di oggi (mercoledì 1 aprile 2020) della Presidenza della Regione indica 73 positivi nel trapanese (2 in più rispetto a ieri). Per l’Asp di Trapani invece la situazione è rimasta invariata nelle ultime 24 ed i positivi sarebbero ancora 71. Pur restando perplessi delle continue divergenze di dati fra le due istituzioni pubbliche, la situazione continua ad essere tutto sommato “accettabili”, nel senso che, fortunatamente, siamo lontani da scenari catastrofici, grazie anche e soprattutto al sacrificio della stragrande parte della popolazione che si attiene alle misure restringenti dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo l’Asp, che ha eseguito 1370 tamponi in provincia, 2 sono i pazienti morti e 71 sono i positivi del Trapanese. Questi ultimi si trovano così distribuiti per comune di residenza: Alcamo 13; C/Vetrano 5; Erice 2; Valderice 6; Marsala 7; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 20; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1

I ricoverati in provincia sono 25: a Trapani vi sono 12 pazienti (2 in Terapia Intensiva e 10 in reparto Covid); a Marsala sono 13 (2 in Terapia Intensiva, 3 in Terapia Sub Intensiva 3 e 8 in reparto Covid 8.

I decessi ufficiali per coronavirus nel trapanese sono saliti a 2. Si è registrata oggi la prima vittima a Trapani a causa del COVID- 19. Si tratta di un uomo di 94 anni. Nei giorni scorsi al Paolo Borsellino era morto un anziano marsalese. Non si hanno notizie, invece, delle cause di morte del salernitano deceduto in circostanze verosimilmente “Covid-19” all’ospedale di Castelvetrano (l’Asp non ha mai confermato o smentito, essendosi barricata dietro la giustificazione, si attende esito del tampone fatto post morte).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836. Di questi sono risultati positivi 1.718 (+71 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.544 persone (+52).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 93 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 67 (18, 4, 5); Catania, 456 (153, 21, 33); Enna, 212 (123, 1, 11); Messina, 288 (125, 12, 19); Palermo, 245 (79, 22, 9); Ragusa, 39 (8, 3, 2); Siracusa, 71 (37, 21, 6); Trapani, 73 (25, 0, 2).

Sono ricoverati in Sicilia 568 pazienti (-7 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato​ www.siciliacoronavirus.it​ o chiamare il numero verde 800.45.87.87.​