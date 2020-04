Coronavirus, in provincia di Trapani nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore

Situazione coronavirus in provincia di Trapani invariata rispetto a ieri: nessun nuovo contagio secondo l’Asp di Trapani e la Presidenza della Regione

I dati ufficiali dell’Asp di Trapani e quelli della Presidenza della Regione questa sera concordano: sono ancora 78 i positivi in provincia riscontrati su 1420 persone sottoposte al tampone. I 78 positivi sono così distribuiti per comuni nel trapanese: Alcamo 14 ; C/Vetrano 5; Erice 5; Valderice 8; Marsala 6; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 21; Trapani 8; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 2. I pazienti ricoverati per coronavirus sono 24: di questi 12 sono al Sant’Antonio Abate di Trapani (1 in Terapia Intensiva ed 11 in reparto Covid 11) e 12 al Paolo Borsellino di Marsala (3 in Terapia Intensiva, 2 in Terapia Sub Intensiva ed 7 in reparto Covid)

Si registra il primo caso di guarigione dal coronavirus in provincia di Trapani, Si tratta di un paziente che si trovava in isolamento domiciliare che è risultato negativo al tampone oro-faringeo al termine della quarantena. Gli attuali 1664 positivi al coronavirus riscontrati in Sicilia (dati aggiornati alle ore 17 di oggi, venerdì 3 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, sono così distribuiti per province sull’Isola: Agrigento, 97 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 73 (20, 4, 6); Catania, 500 (174, 21, 38); Enna, 245 (139, 1, 11); Messina, 300 (128, 14, 23); Palermo, 255 (76, 24, 11); Ragusa, 40 (7, 3, 3); Siracusa, 76 (40, 24, 6); Trapani, 78 (24, 1, 2).

