Coronavirus, diminuiscono i positivi nel Trapanese, aumentano invece in Sicilia

Coronavirus, la situazione in Provincia di Trapani e in Sicilia aggiornata alle ore 17 di oggi, sabato 11 aprile

Continua a salire il numero delle persone guarite dal coronavirus in provincia di Trapani. Secondo i dati diffusi oggi dalla Presidenza della Regione Sicilia i positivi sono 105 di cui 14 ricoverati. Il totale infetti dall”inizio ad oggi sono 125 di questi 16 sono guariti e 4, purtroppo, non hanno superato la pandemia. Secondo l’Asp gli abitanti d guariti in provincia sono 10, la restante parte è costituita da persone che hanno ricevuto le cure dagli ospedali del Trapanese. Per quanto riguarda gli abitanti della Provincia di Trapani guariti 7 sono stati dimessi dal Covid-hospital Marsala, di cui 1 dimesso in data odierna (11/4), in paziente proveniente da Salemi di 53 anni; mentre 2 sono stati dimessi dal Sant’Antonio Abate di Trapani, di cui 1 in data odierna (11/4), un. ricoverato di 83 anni di Paceco. Il decimo è un paziente negativizzato in isolamento domiciliare.

L’ aggiornamento alle ore 10 di oggi sabato 11 aprile, l’Asp di Trapani a cui risultano 2 positivi in più, 107, questi riguardano i seguenti comuni della provincia: Alcamo 21; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 12; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 13; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1; Buseto Palizzolo 1. I ricoverati sono 14, di questi 8 nel reparto Covid di Trapani e 6 al Covid Hospital di Marsala (2 in Terapia Intensiva, 2 in Terapia Sub Intensiva, 2 Area Covid). Il totale tamponi effettuati dall’inizio sono 2.397 di cui 221 effettuati ieri (170 eseguiti su pazienti in quarantena). I decessi sono stati 4.

Coronavirus: in Sicilia il totale dei casi positivi registrati dall’inizio è di 2384, di cui 62 in più rispetto a ieri



Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 (+2.631 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.364 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).

Degli attuali 2.001 positivi, 620 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 58 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.381 (+44) sono in isolamento domiciliare.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola: Agrigento, 120 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 107 (23, 6, 9); Catania, 567 (132, 56, 55); Enna, 286 (180, 16, 19); Messina, 354 (139, 34, 34); Palermo, 307 (78, 39, 17); Ragusa, 55 (8, 4, 5); Siracusa, 100 (46, 36, 10); Trapani, 105 (14, 16, 4).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. La Presidenza della Regione raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato​ www.siciliacoronavirus.it​ o chiamare il numero verde 800.45.87.87.