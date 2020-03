Coronavirus, altro morto in Sicilia dove i positivi sono 237, di cui 14 nel trapanese

Il Coronavirus ha fatto la quarta vittima in Sicilia. I contagiati sull’isola sono 237, di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva) e 8 guariti.

Ancora una vita spezzata dal coronavirus in Sicilia, è la quarta in pochi giorni in un territorio fortunatamente ancora a basso indice di contagio: 24 positivi in più nelle ultime 24 ore. E’ un’anziana donna di 80 anni, di Agira (EN), quella morta ieri all’Ospedale di Leonforte, dove era giunta accompagnata dai familiari. Il tampone, risultato positivo, è stato effettuato dopo il decesso. Attivati tutti i protocolli per i familiari che ora si trovano in quarantena mentre si sta provando a rintracciare tutte le persone che sarebbero entrare in contatto con la donna.

Il numero dei casi tende ad aumentare in Sicilia dove i positivi al Covid-19 è aumentato di 24 unità tra ieri ed oggi. Diffondiamo, integralmente – per come ricevuti – i dati aggiornati alle ore 12 di oggi (martedì 17 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.916, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 237 campioni (24 più di ieri). Totale casi positivi registrati dall’inizio della pandemia 237, di cui 114 ricoverati (28 in terapia intensiva), 112 in isolamento domiciliare, otto guariti e quattro deceduti.

La mappa dei contagi in Sicilia non tiene conto dell’ultimo caso riscontrato a Paceco. Il 14esimo, dato confermato dall’Asp di Trapani, è un uomo che è stato ricoverato all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, con i sintomi del Covid-19. Il tampone effettuato sull’uomo ha dato esito positivo. Per cui i 14 casi ufficiali nel trapanese sono così ripartiti: 7 a Trapani, 3 a Marsala (il professore di Matematica e la coppia di anziani), 2 a Mazara (madre e figlio), 1 da Alcamo (funzionario dell’Asp) e 1 di Paceco

Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 108; Enna, 8; Messina, 16; Palermo, 40; Ragusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 13 (+ 1). Il prossimo aggiornamento ufficiale della Regione Sicilia avverrà domani.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 2 del decreto dei ministri dei Trasporti e della Salute ha previsto la sospensione del trasporto marittimo dei viaggiatori da e per la Sicilia. Eventuali deroghe, per motivi di necessità, lavoro o salute, possono essere concesse solo dal presidente della Regione Siciliana. Per questo motivo è stato creata una mail alla quale far pervenire le eventuali richieste: dipartimento@protezionecivilesicilia.it