Coronavirus: altri 5 casi nel trapanese, salgono a 2097 i positivi in Sicilia

Sono 105 i positivi al coronavirus oggi, 7 aprile, in provincia di Trapani, mentre il numero dei contagiati in Sicilia ha toccato quota 2097

Sono 105, secondo la Presidenza della Regione Sicilia (22 ricoverati, 1 guarito e 3 deceduti); 11 in più rispetto al bollettino quotidiano dell’Asp di Trapani a cui ne evidenziano solo 94. La differenza è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

In totale i casi positivi di abitanti in. Provincia di Trapani, secondo l’Asp sono 94 (più altri 11 non sono residenti nel trapanese) e sono così distribuiti nei comuni: Alcamo 17; C/Vetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 10; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 11; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3. Di questi 94 risultano ricoverate 23 persone: 10 a Trapani (tutti in reparto Covid) e 13 a Marsala (3 in Terapia Intensiva, 2 i Terapia Sub Intensiva e 8 in area Covid). In totale sono stati effettuati 1869 tamponi. Dall’inizio della pandemia sono morti 4 pazienti in Ospedale e sono risultate guarite 2 persone

Così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi Nazionale, questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province dell’isola: Agrigento, 107 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 93 (22, 4, 8); Catania, 551 (155, 28, 51); Enna, 273 (168, 1, 15); Messina, 327 (145, 18, 25); Palermo, 276 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 80 (42, 26, 7); Trapani, 105 (22, 1, 3).

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 7 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 24.857 (+1.393 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.097 (+51), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), 113 sono guarite (+5) e 125 decedute (+2).

Degli attuali 1.859 positivi, 635 pazienti (-2) sono ricoverati – di cui 73 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare. Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (martedì 7 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. La Regione Siciliana raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.