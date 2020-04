Coronavirus, agli ultrasettantacinquenni la pensione la portano i Carabinieri a casa

La pensione in contanti direttamente a casa, grazie ai carabinieri.

In piena emergenza coronavirus è stata stipulata una convenzione fra le Poste Italiane e l’arma dei Carabinieri per venire incontro alle esigenze degli ultra settantacinque in difficoltà. A Marsala, come su tutto il territorio nazionale, in base ad una convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, i pensionati di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono ricevere quanto loro dovuto direttamente a casa.

I pensionati, di età pari o superiore a 75 anni, in difficoltà o impossibilitati fisicamente o psicologicamente, possono delegare al ritiro della pensione i Carabinieri. Tale servizio che prevede la consegna della pensione in contanti presso il domicilio del beneficiario sarà assicurato per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19.

In questo modo si cercherà di preservare dal contagio la popolazione anziana evitando loro di avere contatti fuori dalle mura domestiche.