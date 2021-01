Coronavirus, 11 morti e 477 nuovi positivi in 5 giorni nel trapanese

Coronavirus, inizia male il nuovo anno in provincia di Trapani: 11 morti e 477 nuovi positivi in appena 5 giorni.

Questa la situazione Coronavirus in provincia di Trapani (aggiornamento al 5 gennaio 2021): totale casi attuali positivi 1.845 (+229 rispetto ieri che erano 1.616, erano invece 1.368 il 31 dicembre scorso), il dato è al netto di decessi e guarigioni. Gli attuali positivi della provincia di Trapani sono così distribuiti per Comune di residenza: Alcamo 191; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 6; Campobello di Mazara 28; Castellammare del Golfo 28; Castelvetrano 65; Custonaci 10; Erice 107; Favignana 17; Gibellina 28; Marsala 460 (+131 rispetto al giorno precedente che erano infatti 329); Mazara del Vallo 373; Paceco 34; Pantelleria 6; Partanna 35; Poggioreale 1; Salaparuta 6; Salemi 3, Santa Ninfa 1; Trapani 324; Valderice 92; Vita 0; San Vito Lo Capo 7; Petrosino 19 (+5 rispetto a ieri)

Deceduti in totale 143 (+10 rispetto a ieri, erano 132 il 31 dicembre). In totale i guariti in provincia di Trapani sono 4.734 (+55 rispetto a ieri). Degli attuali 1845 positivi i ricoverati in Terapia Intensiva sono 8; quelli che sono degenti negli ospedali (non in terapia intensiva) sono 132 (+18 rispetto a ieri)

Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 21 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 190 persone (quattro in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 692 persone. Trentasei (36) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1576. I tamponi molecolari processati sono stati 9537.

Il report quotidiano dei contagi nelle province siciliane segna nelle ultime 24 ore + 1576 positivi, così ripartiti per province: 39 ad Agrigento, 132 a Caltanissetta, 396 a Catania, 23 a Enna, 222 s Messina, 383 a Palermo, 47 a Ragusa, 48 a Siracusa, 286 a Trapani.