Coronavirus, 10 nuovi morti in provincia di Trapani. I positivi sono 2512

Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara sono le città maggiormente colpite dal coronavirus in provincia.

Altri 10 nuovi morti, nelle ultime 48 ore, in provincia di Trapani fanno passare i decessi attribuiti al coronavirus fa 47 di mercoledí a 57 di oggi. Lieve flessione di contagi, 50 in meno nelle ultime 24 ore ma il numero dei positivi é sempre elevato. Il totale casi attuali positivi ha raggiunto oggi, 20 novembre, quota 2512. Il dato é ufficiale, proviene da una fonte qualificata ed attendibile, ed è al netto di decessi e guarigioni.

Gli attuali 2.512 positivi del trapanese sono così distribuiti per città: Alcamo 341; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 11; Campobello di Mazara 27; Castellammare del Golfo 60; Castelvetrano 200; Custonaci 44; Erice 93; Favignana 3; Gibellina 27; Marsala 429; Mazara del Vallo 325; Paceco 65; Pantelleria 69; Partanna 26; Poggioreale 1; Salaparuta 7; Salemi 34, Santa Ninfa 4; Trapani 584; Valderice 68; Vita 3; San Vito Lo Capo 45; Petrosino 30.

A fronte di un totale guariti di 1.216 pazienti vi sono stati 57 morti dall’inizio della pandemia, di cui 10 nelle ultime 48 ore. I ricoverati in Terapia Intensiva sono attualmente 6, mentre il numero dei trapanesi ricoverati in reparti Covid é di 86 persone, mentre i restanti 2.436 sono in quarantena presso le proprie abitazioni. L’Asp di Trapani ha effettuato in data odierna (parziale) 356 tamponi rino faringeo e 348 test per la ricerca antigene in ambito provinciale.

La situazione coronavirus è preoccupante in provincia di Trapani dove i posti in rianimazione, oggi risultano pochi in confronto a come si sta diffondendo il virus e visto che l’Ospedale di Marsala é quasi saturo per numero di ricoveri: 84 in reparto Covid e 6 in terapia intensiva (restano solo i 6 posti letto ancora liberi del blocco realizzato questa estate). Si tratta per lo piú di pazienti provenienti dalla provincia di Palermo. Il coronavirus, seppure ha registrato una lieve flessioni, non allenta la morsa sulla Sicilia.