Concorso: 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

I 3.700 posti a concorso sono così ripartiti:

2.529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

1.139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Il concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta, una prova di efficienza fisica, un accertamento psico-fisico e uno attitudinale; in breve, la prima consisterà nel rispondere a 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di logica e cultura generale (avrà una durata di 60 minuti); la altre, invece, saranno volte a verificare lo stato sanitario e attitudinale dei candidati oltre all’idoneità fisica degli stessi. In più, è prevista la possibilità di svolgere una prova facoltativa per appurare la conoscenza di una lingua straniera.

Chi supererà con successo le tappe dell’iter concorsuale sarà inserito in una graduatoria in base alla quale saranno regolati gli accessi ai posti disponibili; nel completarla avrà valore fondamentale la valutazione dei titoli in possesso dei candidati.

La domanda è da inoltrare esclusivamente online tramite la procedura disponibile nell’area concorsi del sito dei Carabinieri.

Scade il 23 aprile 2019

http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-esami-e-titoli-per-il-reclutamento-di-3.700-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale