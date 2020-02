Comix 2020, a Trapani dall’8 al 10 maggio

SECONDA EDIZIONE DI TRAPANI COMIX, UFFICIALIZZATE LE DATE: 8, 9 e 10 MAGGIO

Presentata ufficialmente alla BIT di Milano la seconda edizione del Trapani Comix che si svolgerà l’8, 9 e 10 maggio. Trapani Comix and Games è il primo Festival Mediterraneo della Cultura Pop che si svolge nella città di Trapani. La seconda edizione, come il passato anno, prevederà un evento dedicato alla celebrazione della cultura pop come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e l’editoria.

Il Trapani Comix and Games si ispira ai più acclamati Festival internazionali del settore prendendone spunto e portando in città tutte le novità e gli spettacoli che è possibile ritrovare in tutta Europa, creando per qualche giorno un’ambiente internazionale straordinario e decisamente originale, fatto di musica, fumetti, cultura, libri, giochi di ruolo e video-games, youtubers e influencers.

La location scelta e riconfermata per la prossima edizione è la Villa Comunale Margherita che si è rivelata strategica e identificativa per l’evento, non solo per la posizione e la conformazione, ma anche per ciò che rappresenta. Al suo interno è stato creato un circuito dove i partecipanti possono svolgere varie attività come conoscere gli ospiti nelle aree dedicate, rilassarsi o semplicemente chiacchierare nei punti ristoro che offrono vari tipi di cucina. Ma è anche possibile acquistare dai negozianti di settore i gadget e l’abbigliamento locale e d’oltreoceano, e conoscere le offerte di lancio degli sponsor che hanno aderito e aderiranno all’evento.

«La presentazione dell’evento svolto alla BIT – dicono Francesco Tarantino, Gianni Federico e Erick Cannamela – ci permette di aprire un nuovo corso per la manifestazione. L’obiettivo di questa seconda edizione – affermano i rappresentati di Nerd Attack, che organizza il Trapani Comix – è quello di incrementare gli allestimenti in tutta la Villa Margherita, aumentando il livello culturale e mediatico attraverso la partecipazione di ospiti acclamati e associazioni strutturate per far impegnare e dilettare le famiglie in tre giorni di evento con oltre un centinaio di appuntamenti e spettacoli di ogni genere».

L’evento, inoltre, ha l’interesse a coinvolgere, oltre gli appassionati e addetti ai lavori, anche turisti e visitatori per favorire un afflusso in città anche in un periodo notoriamente di bassa stagione. Per raggiungere questo obiettivo, tra le novità introdotte, ci sarà un pacchetto speciale che includerà, oltre al biglietto d’ingresso ed altri benefit particolari all’interno del Festival, anche alcuni servizi turistici, come alloggio ed altri servizi complementari, realizzato in collaborazione con Elite Island.

Nei prossimi giorni, all’interno del sito www.trapanicomix.com, saranno rilasciate le informazioni dettagliate e sarà possibile prenotare.

«Nel resto d’Italia questa pianificazione turistica si sta intensificando in realtà molto affermate – spiega Giacomo Incarbona di Elite Island che ha presentato il progetto alla BIT – , siamo all’inizio di un percorso con un evento che può diventare una tradizione. Crediamo fortemente anche in altre forme di turismo perché il nostro territorio si presta tantissimo a sperimentazioni diverse. Associare le bellezze del Trapanese con la peculiarità della cultura pop è un’ottima intuizione che già lo scorso anno ha portato buoni risultati. Quest’anno, con il nostro sostegno, vogliamo migliorare ancora di più i flussi turistici in un periodo storicamente difficile».

I dépliant descrittivi dell’evento sono stati ospitati anche nello stand del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.​