Ci ha lasciati Gaetano Gurgone, il psichiatra buono di Marsala <

Gaetano Gurgone, punto di riferimento della psichiatria nel Trapanese ci ha lasciati questa mattina. I funerali mercoledì 23 settembre alle 17 nella Chiesa del Carmine a Marsala.

Se ne è andato questa mattina, a 72 anni, dopo una lunga malattia. Gaetano Gurgone, psichiatra, ha dedicato la sua vita alla cura, all’ascolto e all’aiuto degli altri. Per la psichiatria della provincia di Trapani è stato un punto di riferimento: con la sua professione ha accolto e accompagnato tante persone, lasciando in loro una traccia profonda.

Lo scrivo da amico, prima ancora che da giornalista. E da amico voglio ricordarlo per quello che era davvero: un uomo buono, di una umanità rara, disponibile, gentile, capace di mettersi nei panni degli altri senza mai giudicare. Aveva il dono di esserci, di ascoltare davvero, di tendere la mano a chi ne aveva bisogno. Amava la natura, la vita, la sua profesdione… ma soprattutto le persone.

La figlia Valeria, la moglie Rosellina, insieme ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, lo salutano con amore e gratitudine. Il bene che ha fatto continuerà a vivere nelle persone che ha incontrato. Alle famiglie Gurgone e Adamo va il più forte abbraccio da tutta la Redazione di Marsala News e in modo particolare quello mio personale di amico.

I funerali si terranno mercoledì 23 settembre alle ore 17:00 nella Chiesa del Carmine, in Piazza Carmine, a Marsala. Il servizio funebre è gestito dall’impresa funebre Grupposo, con sede a Marsala.

Caro amico pensavo che avessi sconfitto il mostro che ti stava divorando quando ci siamo visti circa due mesi fa dal carroziere. Ci siamo ritrovati a parlare di auto d’epoca e di altro, come facevamo sempre. Ma mai avrei immaginato che sarebbe stata l’ultima volta su questa terra. Sono sicuro che ci incontreremo in un’altra vita. Arrivederci Gaetano, che la terra ti sia lieve e che Dio ti accolga fra le persone eccezionali che si sono distinte su questa terra.

Alberto Di Paola

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