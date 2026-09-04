Cgil F.P., stipendi cooperative sociali fermi da 4 mesi a Marsala

La Funzione pubblica Cgil denuncia quattro mesi di stipendi non pagati nelle cooperative sociali convenzionate e chiede l’intervento della sindaca Patti.

Quattro mesi senza stipendio. È la condizione in cui si trovano le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali convenzionate con il Comune di Marsala, mentre le fatture arretrate restano ferme negli uffici comunali. A denunciare ancora una volta i ritardi nei pagamenti è la Funzione pubblica Cgil di Trapani, che chiede un intervento risolutivo della sindaca Andreana Patti.

Al centro della vertenza c’è la Cooperativa sociale Terre di Confine, il cui personale non riceve la retribuzione mensile a causa dei rallentamenti della macchina amministrativa comunale. Il segretario provinciale della Fp Cgil, Andrea Genna, parla di una situazione di estrema gravità, ormai non più tollerabile: le lavoratrici e i lavoratori continuano a garantire con responsabilità e professionalità i servizi socio assistenziali e sanitari, pur non percependo lo stipendio. Per il sindacato è inaccettabile che il peso dei ritardi ricada su lavoratori e famiglie.

Dalle verifiche condotte dalla Funzione pubblica Cgil risulta che all’Albo Pretorio del Comune non risultano ancora liquidate le fatture arretrate vantate dalle cooperative in convenzione. Per questo motivo il sindacato chiede alla sindaca di sollecitare le procedure contabili necessarie a sbloccare i pagamenti.

Genna chiede alla prima cittadina un’assunzione diretta di responsabilità per risolvere la situazione: il Comune, spiega, deve garantire non solo la tempestività dei pagamenti, ma anche il rispetto dei contratti collettivi del Terzo settore e la tutela dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori. La Fp Cgil attende una risposta rapida da parte del Comune.

Alberto Di Paola

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