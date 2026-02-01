C’è posta per te: mamma e figlia marsalesi litigano in TV

Una busta chiusa ha sigillato, sabato sera in prima serata su Canale 5, sette anni di silenzio tra una madre e una figlia di Marsala. La puntata di “C’è posta per te” ha messo in scena il doloroso e al contempo paradossale scontro tra Liliana e sua figlia Sara, divise dal matrimonio di quest’ultima con Giovanni, uomo di Mazara del Vallo, amico di famiglia e più grande di 27 anni. Una vicenda umana intrisa di dolore per un distacco familiare irrimediabile, trasformata in una commedia grottesca dai toni e dai dialoghi in dialetto siciliano che hanno strappato risate al pubblico e messo a dura prova il contegno professionale di Maria De Filippi.

La storia parte dal 2019. Sara, allora 18enne, si innamora di Giovanni, 45 anni, storico amico del compagno di sua madre, Francesco. Dopo quattro mesi di fidanzamento, a 19 anni, si sposano. Da lì, la rottura con la famiglia d’origine. In studio, Liliana, accompagnata da Francesco, si dice pronta a chiedere scusa e a “mettere una pietra sopra”, pur lanciando un velato monito al genero: “Chiedo a Giovanni di non mettere i bastoni tra le ruote tra me e mia figlia”.

L’accoglienza di Sara, arrivata con il marito, è glaciale. Appena scorge la madre in video, esplode in un siciliano-marsalese: “Mi ha fatto già salire il nervoso”. La madre replica con accuse, la figlia ribatte, si commuove: “Io voglio bene a mia mamma, ma se deve fare soffrire, certe cose del passato non passano”.

Il racconto di Sara dipinge anni di dispetti e ostilità, culminati nel giorno delle nozze con una battuta del padre Francesco allo sposo, diventata il simbolo dello sbeffeggiamento: “Per essere all’altezza di mia figlia ti devi mettere su uno sgabello”. Un dettaglio che Maria De Filippi ha tentato di smorzare con un aneddoto personale, rivelando che anche tra lei e Maurizio Costanzo c’erano 25 anni di differenza e che suo padre inizialmente non accettò la relazione. “Capisco il punto di vista di tua madre, ma il tempo ha dato ragione a noi”, ha detto la conduttrice. Un ponte gettato che si è rivelato troppo fragile.

Il dialogo, un misto di italiano e dialetto marsalese da parte delle donne con qualche sfumatura in mazarese da parte di Giovanni, ha scolpito con crudele comicità l’abisso tra le parti. Liliana, in lacrime, ripeteva di aver sofferto troppo. Sara, irremovibile, accusava la madre e la nonna di averle fatto del male, ricordando anche il mancato aiuto economico per il matrimonio promesso e poi negato. Una casa in campagna donata dal nonno defunto e non regolarizzato a norma di legge il passaggio di proprietà. Troppe cose in sospeso fra la nonna, la mamma e la figlia. Tre donne forti, e forse anche un po’ prevaricatrici sulle figure maschili dei tre nuclei familiari

Davanti a un dramma familiare nato da pregiudizi, incomprensioni e interessi, nessuna mediazione è riuscita. Nemmeno l’intervento finale di Francesco, che ha ammesso amaramente l’inutilità di una pace forzata. Il gesto di Sara è stato definitivo: la busta è rimasta chiusa. “Io ho 27 anni adesso e non la odio. Ma lei e mia nonna mi hanno fatto molto male. Della mia vita non voglio fare sapere più nulla”, ha dichiarato la giovane, sostenendo che la madre fosse lì solo per visibilità. Il gesto di Sara è stato definitivo: la busta è rimasta chiusa.

La trasmissione, nella sua liturgia di possibili riconciliazioni, ha registrato un raro, completo fallimento. Due donne dai caratteri forti hanno trasformato il loro dolore in uno spettacolo che, tra una battuta dialettale e l’altra, ha mostrato come niente e nessuno possa giustificare una famiglia in rotta di collisione, lasciando solo il sorriso amaro di una commedia involontaria e il vuoto di una busta che non si aprirà.