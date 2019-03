Castelvetrano, scomparso un uomo: non si hanno notizie da ieri

Da circa 24 ore non si hanno più notizie del 43enne castelvetranese Filippo Polizzi. Sposato con Giuseppina, un figlio di nome Ivan , ieri mattina è uscito di casa con la sua adorata bici bianca e azzurra è passato a prendere un caffè dalla sorella.

Dopo è andato a fare un giro in bicicletta ma non è rientrato per l’ora di pranzo. I familiari preoccupati sono usciti a cercarlo, ma di lui nessuna traccia, ed anche il telefonino risulta spento.

Chiunque lo avesse visto o fosse in grado di fornire informazioni è pregato di mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Lo fa sapere Primapaginamazara.it