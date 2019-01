Casa di Riposo di Marsala, la consigliera Milazzo invuta l’On. Pellegrino a trovare una soluzione urgente

Casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala: intervengono l’on Stefano Pellegrino ed Eleonora Milazzo per snellire i tempi di attesa.

Il Consigliere Comunale Eleonora Milazzo ha chiesto all’Onorevole Pellegrino di sollecitare in commissione l’iter di approvazione della legge regionale e di offrire maggiore tutela ai lavoratori dell’IPAB di Marsala. L’incontro si è tenuto stamane presso la sede della Casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala.

L’on. Stefano Pellegrino e il consigliere comunale Eleonora Milazzo, alla presenza dei lavoratori che da diversi mesi non percepiscono gli stipendi maturati, hanno discusso della sorte dei dipendenti Ipab. È dal 2015 che i lavoratori della Casa di Riposo di Marsala non percepiscono alcuna retribuzione e che con la chiusura dell’ente rischiano di rimanere pure senza lavoro.

Il Consigliere Milazzo ha chiesto all’Onorevole Pellegrino di sollecitare in commissione l’iter di approvazione della legge regionale e di offrire maggiore tutela ai lavoratori.

L’On. Pellegrino quale firmatario del disegno di legge, insieme agli onorevoli Foti e Di Mauro, avente ad oggetto la riforma delle Ipab ha dichiarato: “Il ddl non modificherà le attività assistenziali in favore dei poveri, degli ammalati e dei bisognosi di cure, ma introdurrà una nuova disciplina necessaria al risanamento finanziario degli enti e alla organizzazione delle Istituzioni. In commissione, abbiamo anche previsto la creazione di un albo dei lavoratori degli enti per garantire la continuità occupazionale”.

‘Quasi un migliaio di lavoratori delle Ipab sono senza stipendio da mesi e non sanno come andare avanti – ha sostenuto l’on. Stefano Pellegrino -. Perciò si è pensato ad un sistema virtuoso all’interno del quale nuove strutture pubbliche erogheranno servizi di assistenza alla persona in un comparto, quello del welfare, attraverso protocolli d’intesa con le Aziende Sanitarie Provinciali”.

“Ritenuta l’insistenza delle sollecitazioni della consigliera Milazzo – ha detto l’onorevole Pellegrino -, sarà mia cura verificare le ragioni del ritardo della nomina del nuovo commissario straordinario della Giovanni XXIII di Marsala e, conseguentemente, sollecitarne la nomina”.