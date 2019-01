Carabinieri, 3 arresti a Castelvetrano

Lo scorso fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno effettuato tre arresti nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio.

Sabato 19gennaio i militari della Stazione di Partanna – guidati dal Luogotenente Andrea Tripodi – hanno tratto in arresto Salvatore Ingoglia, 21enne residente nel centro belicino e già noto alle forze dell’ordine. Il predetto, sottoposto all’espiazione di pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, violava più volte le prescrizioni imposte dall’A.G., che emetteva nei suoi confronti il provvedimento che disponeva la sospensione della citata misura alternativa. L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’A.G. mandante, veniva associato presso l’istituto di pena “Malaspina” di Palermo.

Lo stesso giorno il Nucleo Operativo e Radiomobile e la Stazione di Castelvetrano – alle dipendenze del Tenente Antonino Maggio e del Luogotenente Gaspare Maurizio – traevano in arresto rispettivamente: Aldo Favara, 60enne castelvetranese, pensionato e già noto agli uffici giudiziari e Alessio Noto, 20enne castelvetranese, disoccupato e anch’egli già noto agli uffici giudiziari.

Il primo, resosi responsabile del reato di evasione e dovendo espiare la pena detentiva residua di 5 mesi e 10 giorni di reclusione – in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Marsala – veniva associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Il secondo, in data 20.11.2016 in via Perosi, dopo aver scippato la borsa a un’anziana donna del posto, arrecava alla stessa gravi lesioni personali; per tali condotte, dovendo espiare la pena detentiva residua di 3 anni e 6 mesi di reclusione – in esecuzione Ad un ordine di carcerazione emesso sempre dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Marsala –veniva associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Nell’ambito della medesima attività i militari della dipendente Sezione Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura di Trapani, in quanto riscontrata assuntrice di sostanze stupefacenti, V.A.I., 26enne di origini rumene, poiché – in sede di perquisizione – veniva trovata in possesso di g.1,5 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in tre dosi. Nel predetto contesto operativo sono state controllate più di 150 persone a bordo di 110 mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), effettuate dodici perquisizioni personali e veicolari nonché svariati controlli a soggetti sottoposti a misure di sicurezza.