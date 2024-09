CAMBIO COMANDO ALL’82° CENTRO S.A.R. DI TRAPANI

Al Tenente Colonnello Pilota Marco Forcato è subentrato il Magg. Pilota Nicolò Nicolosi. Il passaggio di consegne è stato presieduto dal Colonnello Antonio Viola Comandante del 15° Stormo di Cervia

Si è tenuto oggi, giovedi 5 Settembre, presso l’hangar S.A.R. della base aerea di Trapani la cerimonia di passaggio di consegne al Comando dell’82° Centro S.A.R. All’evento, che è stato presieduto dal Colonnello Pilota Antonio Viola, Comandante il 15° Stormo di Cervia (da cui il Centro dipende), si è tenuto alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia di Trapani e del personale in forza al Reparto.

Nel discorso di commiato, il Comandante uscente, Tenente Colonnello Pilota Marco Forcato, ha ringraziato tutto il personale dell’82° Centro per la costante passione e dedizione profusa nel proprio lavoro, che ha come ultimo fine quello di salvare vite umane. Ha ringraziato il Col. Viola per il costante appoggio e l’autorevole guida, esprimendo gratitudine anche al Col. Savina per il percorso fatto sotto il suo comando. Ha augurato al suo successore, Magg. Pilota Nicolò Nicolosi tutto il meglio per il prestigioso e delicato incarico appena assunto, ringraziandolo per il supporto e il suo attaccamento al Centro fin qui già dimostrato. Ha infine ricordato a tutto il personale che gli obiettivi si raggiungono solo con fiera determinazione e sforzo prolungato, proprio come fossero una maratona.

Il Magg. Nicolosi, Comandante subentrante, già Capo Sezione Operazioni dell’82° Centro, ha espresso la personale gratitudine al Col. Viola e al suo predecessore Col. Savina, per la fiducia e l’onore concessogli. Ha ringraziato il T. Col Forcato per quanto fatto in favore del Centro durante i suoi anni di comando. Ha rivolto poi un pensiero a tutto il personale dell’82° del quale ha sempre apprezzato il senso del dovere, la professionalità e la spiccata umanità che ha sempre dimostrato. Ha chiuso poi il suo intervento prendendo spunto da uno dei motti della Scuola Militare della Nunziatella di Napoli, che ha frequentato da giovane, “Essere più che sembrare”, che vuole essere lo spirito con cui il Centro affronterà la sua missione nel quotidiano operare dei suoi compiti istituzionali.

Il Col. Violw ha rivolto il suo plauso al T. Col. Forcato in virtù degli obiettivi e traguardi raggiunti nei suoi anni di comando. Per il Magg. Nicolosi, il Comandante Viola ha rivolto il suo più sentito augurio per il nuovo incarico e per gli impegni che affronterà nel prossimo futuro.

Al termine della cerimonia e delle successive operazioni di rito, l’82° Centro S.A.R. ha ripreso la normale attività nello svolgimento dei compiti istituzionali assegnati.

L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.

Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).

